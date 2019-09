"Vreau sa ma bat la campionat!" O speranta a fotabului romanesc e gata sa faca pasul spre FCSB! Cine ar putea sa vina sub comanda lui Vintila

Un jucator de la echipa a doua FCSB-ului vrea sa faca pasul spre prima echipa.

Robert Tudor, un atacant de 17 ani, legitimiat la echipa a doua a celor de la FCSB si jucator la nationala U 17, este un jucator format de ros-albastri si a fost promovat in aceasta vara la echipa a doua a clubului. Una dintre sperantele fotbalului romanesc a vorbit despre situatia sa si spera ca in dou ani sa faca pasul spre prima echipa.

"Mai am. Adica sper ca in doi ani, sa ma vedeti si pe mine acolo, sa ma bat la campionat. Acum sa vedem ce se va intampla. Se vor indrepta lucrurile, sunt sigur de asta", a spus Robert Tudor pentru Telekomsport.

Tudor: "Sper sa imi fac si eu debutul la echipa mare"



Robert Tudor a vorbit despre viitorul sau si spune ca ar vrea sa faca pasul catre echipa mare. Acesta s-a antrenat alaturi de prima echipa in perioada cand Mihai Teja ii antrena pe ros-albastri.

"Am sperat si eu. Eu sunt la echipa a a doua de vara aceasta, nu prea am avut timp sa ma integrez bine. Dar in viitorul apropiat, sper sa imi fac si eu debutul la echipa mare. Am fost la antrenamente cand era antrenor Mihai Teja, am fost si acum. Atmosfera nu este una rea, este o atmosfera foarte buna. Jucatorii sunt dornici de performanta. Nu stiu care e problema exact", a mai spus Tudor.

Robert Tudor: "Bizonul e jucatorul meu preferat"



Atacantul legitimat la echipa a doua a FCSB-ului a dezvaluit care este jucatorul sau preferat de la prima echipa a ros-albastrilor.

"Bizonul (n.r. Gnohere). E atacant, ca mine, si imi place ca da goluri. E pe profilul meu. Am mai vorbit cu el in vestiar, i-am cerut sfaturi, e de treaba, e un om foarte bune. Mi-a spus cum sa protejez mingea, cum sa dau goluri, cum sa execut, m-a incurajat la antrenamente. Intr-un viitor apropiat as vrea sa ma intalnesc si cu Gigi Becali la palat, sa vedem ce se va intampla", a adaugat Robert Tudor.