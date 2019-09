FCSB, 5 zile pentru a rezolva un nou transfer! Vor sa aduca varful mult dorit de Becali: le va face concurenta lui Gnohere si Hora

Tsoumou este jucatorul care da probe la FCSB in aceste zile, fiind propus lui Gigi Becali de Narcis Raducan.

Cei de la FCSB vor sa mai aduca un varf pentru a le crea concurenta celor doi din lot, Harlem Gnohere si Ioan Hora. Atacantul congolez dat afara de la Hermannstadt are sansa de a semna cu vicecampioana din sezonul trecut, insa decizia va fi luata dupa ce oficialii ros-albastri vor vedea de ce este in stare fotbalistul.

FCSB va intra astazi intr-un cantonament de 5 zile, prilejuit de pauza competitionala din Liga 1, timp in care Tsoumou trebuie sa demonstreze de ce este in stare. Vintila a facut deja planul: doua antrenamente pe zi si un amical cu echipa a doua a clubului.

"Tsoumou a marcat 7 goluri la Hermannstadt, sezonul trecut. Este un international congolez, care a fost crescut de catre Eintracht Frankfurt. N-a avut, pana acum, o cariera spectaculoasa, dar pe mine m-a impresionat la Hermmanstadt.

El a acceptat sa fie testat in acest semicantonament de cinci zile. Suma de transfer e zero, asa ca riscul e minim. Asa ca noi am decis sa-i oferim aceasta sansa", a explicat Narcis Raducan la DigiSport.