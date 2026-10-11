Jovo Lukic, aproape de transferul carierei: 5 milioane de euro

Universitatea Cluj a avut cel mai bun an din istorie în 2025/2026, când ardelenii au terminat pe locul secund în SuperLiga și au cedat la lovituri de departajare în finala Cupei României. Jovo Lukic a fost principalul marcator al echipei, iar în mercato de vară s-a discutat intens despre o posibilă plecare.

Jovo Lukic, aproape de transferul carierei

Jocurile bune în tricoul ardelenilor l-au făcut pe selecționerul Sergej Barbarez să îl includă pe Jovo Lukic în lotul ce a participat la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Încrederea selecționerului a fost răsplătită, atacantul reușind să marcheze în partida de debut, scor 1-1 în fața Canadei. Revenit la U Cluj, Jovo Lukic a continuat să fie decisiv, în partida restantă cu U Cluj obținând un penalty și totodată livrând o pasă de gol.

U Cluj mai are contract cu bosniacul până în vara lui 2029, însă oficialii clubului sunt dispuși să îl cedeze pe atacant dacă se va ivi o ofertă de 5 milioane de euro. Discuții au mai existat, în condițiile în care Gigi Becali a dorit să plătească 2 milioane de euro.

Cum pretențiile ardelenilor par imposibile pentru un club din România, Jovo Lukic are șanse mari să plece în străinătate. Potrivit SportSport.ba., Le Mans este dispusă să plătească 5 milioane de euro.

La formația din Ligue 1 există nume mari la nivelul acționariatului, cum ar fi Novak Djokovic sau Thibaut Courtois. Rămâne de văzut dacă mutarea, în cele din urmă, se va concretiza.