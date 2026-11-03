U Cluj, mesaj din trei cuvinte după o nouă victorie în fața FCSB

U Cluj, mesaj din trei cuvinte după o nouă victorie în fața FCSB Superliga
SPORT.RO
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U Cluj - FCSB a contat pentru etapa a 14-a din SuperLiga.

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Duelul dintre U Cluj și FCSB a tras cortina peste etapa cu numărul 14 din SuperLiga. Deși formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar jocul, victoria le-a revenit ardelenilor, unicul gol valid al partidei fiind marcat de Jovo Lukic.

U Cluj, mesaj din trei cuvinte după o nouă victorie în fața FCSB

Alexandru Stoian a marcat pentru tabăra oaspetele la finalul primei reprize, însă reușita tânărului jucător a fost anulată din camera VAR, pentru o poziție în afara jocului. În cele din urmă Jovo Lukic a punctat, în minutul 76.

Este pentru a doua oară consecutiv când U Cluj obține o victorie în fața roș-albaștrilor. În duelul anterior, cel disputat în sezonul regular din stagiunea 2025/2026, ardelenii învingeau în deplasare cu 1-3.

În urma succesului, ardelenii se mențin aproape de podium, astfel că, a doua zi, la „rece”, au postat un mesaj superb pe rețelele de socializare.

„O seară perfectă”, a fost mesajul de pe pagina oficială de Facebook. Victoria cu FCSB este îmbucurătoare pentru ardeleni, în condițiile în care au demonstrat că pot și în acest sezon să obțină rezultate importante cu echipele mai bine cotate.

Ce urmează pentru U Cluj

În urma victoriei cu FCSB, U Cluj a urcat pe locul 4 în ierarhie, cu 25 de puncte. Pentru elevii lui Cristiano Bergodi urmează partida în fața Csikszeredei, care este programată pe 7 noiembrie.

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