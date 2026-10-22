INTERVIU A jucat la CFR Cluj și Corvinul, iar acum este antrenor în Austria, lângă ”Der Panzer” Carsten Jancker! ”Visul meu este naționala României”

A jucat la CFR Cluj și Corvinul, iar acum este antrenor în Austria, lângă ”Der Panzer” Carsten Jancker! ”Visul meu este naționala României” Stranieri
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul fotbalist Florin Lucian Orga, în prezent tehnician la Austria Klagenfurt, în dialog cu Sport.ro.

TAGS:
Florin Lucian OrgaFlorin OrgaCarsten JanckerAustria KlagenfurtCorvinul HunedoaraCFR Cluj
Din articol
  • Orga austria klagenfurt
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După ce a evoluat în țară la Corvinul Hunedoara și CFR Cluj, românul Florin Lucian Orga a început în 2001 o nouă viață în Austria, acolo unde a continuat să joace fotbal și a devenit apoi antrenor, atât la seniori, cât și la juniori.

Ajuns la 49 de ani, fostul mijlocaș antrenează acum la academia Austria Klagenfurt, club la care colaborează cu Carsten Jancker, fostul atacant al naționalei Germaniei (vicecampion mondial în 2002) și al lui Bayern Munchen (câștigător de Champions League în 2001).

Supranumit ”Der Panzer” pentru calitățile sale fizice impresionante, Jancker este din această lună antrenorul principal al echipei Austria Klagenfurt, care a retrogradat în ultimul sezon din 2. Liga în Regionalliga Süd, după ce a mai fost interimar anul trecut.

A fost coleg cu Bogdan Lobonț și a debutat la CFR Cluj în Divizia B

Salut! Înainte de toate, Florin sau Lucian?

În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru interesul arătat și față de antrenorii români din academiile austriece, pe lângă tinerii noștri fotbaliști de aici! Florin este numele folosit de toți apropiații.

Ai jucat la două echipe frumoase din fotbalul românesc, chiar dacă în perioade mai puțin faste pentru ele - Corvinul Hunedoara și CFR Cluj. La ambele ai fost coleg cu nume importante din fotbalul românesc, mai păstrezi legătura cu cineva?

Da, chiar așa sunt, două echipe frumoase, fiecare dintre ele cu o istorie frumoasă. La Corvinul, în perioada junioratului, adică 1991-1995, am fost coleg cu Bogdan Lobonț și Mihai Dăscălescu. 

Iar la CFR Cluj, unde am jucat din 1995 până în 2001, am fost coechipier cu multe nume cunoscute, printre care Alin Minteuan și Cristian Coroian.

Legătura o păstrez cu mulți dintre ei, chiar dacă ne vedem foarte rar, pentru că unii, și nu puțini, suntem stabiliți prin alte țări! Au fost foarte multe momente frumoase în toți acei ani de la Corvinul și CFR, dar cea mai frumoasă amintire pentru mine rămâne debutul la echipa mare a lui CFR Cluj, într-un meci cu Olimpia Satu Mare din Divizia B.

”Sunt în Austria din 2001, când am venit cu gândul de a sta numai un an. Și s-au făcut 25!”

Ești în Austria de vreo 25 de ani. Cum ai ajuns acolo și care a fost impactul pentru fotbalistul tânăr de atunci?

Da, sunt în Austria din 2001, când am venit cu gândul de a sta numai un an. Și s-au făcut 25! 

La început a fost greu, deoarece nu cunoșteam limba germană deloc și cred că acest lucru legat de limbă este foarte important pentru orice persoană care ajunge în altă țară. Prima chestie pe care trebuie s-o faci este să înveți limba, să înțelegi obiceiurile, după care te poți adapta foarte ușor.

Pe plan sportiv s-a cunoscut diferența dintre fotbalul românesc, care era mai tehnic, și fotbalul din Austria, bazat pe mai multă forță, viteză și o mentalitate pozitivă.

Ai deja un deceniu și jumătate de antrenorat în fotbalul austriac. Dacă ar fi să spui prima diferență care îți vine în minte între fotbalul austriac și fotbalul românesc, care ar fi aceea?

Antrenor sunt din anul 2010, când am preluat o grupă de U-12. A fost prima mea experiență și mi-a plăcut de la început, pentru că simțeam multă energie pozitivă și dorința de a juca fotbal din partea copiilor. 

După 18 luni am trecut la seniori, am antrenat echipe din liga a treia și a patra.

”Cea mai mare diferență între fotbalul austriac și fotbalul românesc se vede în infrastructură”

Sunt cu siguranță diferențe între fotbalul românesc și cel austriac. Dar cea mai mare diferență se vede în infrastructură, care este atât de importantă. Fotbalul austriac a crescut mult în ultimii 10-15 ani, și la echipele de club, și la națională.

Acum ești antrenor la academia Austria Klagenfurt. La ce categorie de vârstă lucrezi și cum este colaborarea cu principalul de la seniori, celebrul Carsten Jancker?

La Austria Klagenfurt sunt de cinci ani antrenor, am licența A și A Junior Elite, acum am preluat grupa de U-15, cu care o să lucrez timp de două sezoane, la U-15 și U-16. 

În Austria, academiile au trei grupe de vârstă - 15, 16 și 18 ani. Sunt șase antrenamente pe care le facem săptămânal și există o colaborare continuă între școli și academiile de fotbal, cum este a noastră. 

Carsten Jancker este antrenorul echipei mari, unde sunt mulți jucători proveniți din academie. Iar atunci când sunt accidentați sau bolnavi la prima echipă, Jancker se interesează tot timpul de tinerii de la academie care ar putea face pasul la el, la seniori.

Foarte mulți juniori de origine română joacă sau au jucat în ultimii ani la naționalele ”Under” ale Austriei, deja unii au ajuns și la prima reprezentativă. Dacă ar fi să alegi dintre ei 2-3 nume de viitor, care ar fi acelea?

Dacă vorbim despre jucători deja consacrați, Raul Florucz, care din păcate a ales Austria. Ar mai fi Darius Achiței sau Denis Lorinț. Cred că sunt mulți fotbaliști tineri de perspectivă care trebuie monitorizați, dar și atrași spre naționalele de juniori ale României. Iar visul meu este ca în viitor să lucrez în staff-ul unei naționale de juniori a României!

Aici, cel mai bun exemplu în acest sens este Bosnia, care a reușit să îi atragă spre națională pe toți jucătorii tineri foarte talentați născuți în alte țări.

România, pepinieră de talente pentru naționalele Austriei

De-a lungul ultimilor patru ani, Sport.ro a publicat interviuri și materiale exclusive cu mai mulți tineri fotbaliști români din Austria: 

Andres Sfait (ajuns ulterior la Salernitana, pentru care a debutat în Serie A, în prezent la CFR Cluj);

Matthias Mal (campion național cu MS Linz, ajuns recent la Universitatea Craiova);

Andrei Lazăr (și el campion național cu MS Linz, când în finală a înscris o ”dublă” în 4 minute și a dat și 2 pase de gol);

Marco Barb-Dudan (decarul de la Rapid Viena convocat ulterior la naționala Austriei, transferat apoi la Sassuolo);

Lukas Grigoraș (fundașul central golgheter de la Rapid Viena);

Rocco Vicol (mijlocașul ofensiv de la LASK Linz cu selecții la naționalele de juniori ale Austriei);

Denis Lungu (portarul român transferat la ”cea mai frumoasă echipă din fotbalul austriac”);

”Banda” de puști români de la Fussballschule Linz care i-a marcat 24 de goluri într-un meci lui Red Bull Salzburg;

Andrei Rostaș (Jose-Andrei Rostas), atacantul român născut în Spania care la 17 ani deja înscria la seniori în Austria;

Mathias Feisan, decar la naționala austriacă de juniori chiar într-un meci împotriva României;

Benjamin Gliția, mijlocașul român din naționala Austriei, titular meci de meci la 18 ani la legendara Admira Wacker.

Foto: arhivă personală

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
Proprietarul unui service auto a dezvăluit lista celor cinci mărci care ajung cel mai rar la reparat: „Nu se strică”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro Moreno, decisiv în derby la 41 de ani! Presa din Columbia a pierdut șirul golurilor marcate de fostul atacant al lui FCSB
Dayro Moreno, decisiv în derby la 41 de ani! Presa din Columbia a pierdut șirul golurilor marcate de fostul atacant al lui FCSB
ULTIMELE STIRI
Fotbalistul care a luat pe sus Superliga: "Doar pe la Hagi am mai văzut așa ceva!"
Fotbalistul care a luat pe sus Superliga: "Doar pe la Hagi am mai văzut așa ceva!"
Poli Timișoara - FC Bacău pentru locul 1 ACUM! Liderul CSM Slatina la pământ, CS Dinamo aproape de o nouă minune
Poli Timișoara - FC Bacău pentru locul 1 ACUM! Liderul CSM Slatina la pământ, CS Dinamo aproape de o nouă minune
Dinamo - Steaua, ”Eternul derby”, ACUM în Cupa României!
Dinamo - Steaua, ”Eternul derby”, ACUM în Cupa României!
Bruno Fernandes pregătește plecarea de la Manchester United. Cu cine semnează în vară, când devine liber de contract!? | Premier League, LIVE pe VOYO și VOYO SPORT 1
Bruno Fernandes pregătește plecarea de la Manchester United. Cu cine semnează în vară, când devine liber de contract!? | Premier League, LIVE pe VOYO și VOYO SPORT 1
Bogdan Lobonț, categoric înainte de FCSB - Rapid: ”Ei sunt favoriți”
Bogdan Lobonț, categoric înainte de FCSB - Rapid: ”Ei sunt favoriți”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

A câștigat EURO cu Spania și titlul de golgheter în La Liga, iar acum valorează 0 euro! Subiectul momentului în presa iberică

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Scut în jurul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB! Greșeala lui Gigi Becali: „Nu este corect”

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

Skye Blakely, aur la individual compus la Campionatul Mondial! Cum arată podiumul de la Rotterdam (PRO ARENA & VOYO)

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

L-a schimbat pe Ianis Hagi la pauză, iar după meci a răbufnit: "Încerc să-mi aleg cu grijă cuvintele"

Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”

Laurențiu Reghecampf a aflat despre transferul spectaculos pregătit de FCSB: „Va fi binevenit!”

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid

Gigi Becali își scoate banii pe Denis Drăguș! Vestea venită înaintea meciului FCSB - Rapid



Recomandarile redactiei
Fotbalistul care a luat pe sus Superliga: "Doar pe la Hagi am mai văzut așa ceva!"
Fotbalistul care a luat pe sus Superliga: "Doar pe la Hagi am mai văzut așa ceva!"
Bogdan Lobonț, categoric înainte de FCSB - Rapid: ”Ei sunt favoriți”
Bogdan Lobonț, categoric înainte de FCSB - Rapid: ”Ei sunt favoriți”
Ce spunea Viorel Păunescu despre conflictul FCSB - Steaua: ”Ca să fie lămurit pentru toată lumea”
Ce spunea Viorel Păunescu despre conflictul FCSB - Steaua: ”Ca să fie lămurit pentru toată lumea”
Bruno Fernandes pregătește plecarea de la Manchester United. Cu cine semnează în vară, când devine liber de contract!? | Premier League, LIVE pe VOYO și VOYO SPORT 1
Bruno Fernandes pregătește plecarea de la Manchester United. Cu cine semnează în vară, când devine liber de contract!? | Premier League, LIVE pe VOYO și VOYO SPORT 1
FCSB îl așteaptă pe atacantul de 150.000 de euro să strălucească! A marcat patru goluri în două meciuri
FCSB îl așteaptă pe atacantul de 150.000 de euro să strălucească! A marcat patru goluri în două meciuri
Alte subiecte de interes
Steaua lui Radoi a incasat CINCI goluri de la o echipa de ANONIMI din Austria! DEZASTRU pentru un post important din echipa! VIDEO REZUMAT
Steaua lui Radoi a incasat CINCI goluri de la o echipa de ANONIMI din Austria! DEZASTRU pentru un post important din echipa! VIDEO REZUMAT
Nu e panica, man | Adi Popa nu crede ca infrangerea cu 4-5 e un dezastru: "Si in anii trecuti am fost invinsi in pregatiri, apoi am luat titlul la pas"
Nu e panica, man | Adi Popa nu crede ca infrangerea cu 4-5 e un dezastru: "Si in anii trecuti am fost invinsi in pregatiri, apoi am luat titlul la pas"
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
O echipă cu pretenții la promovare din Liga 2 a obținut dreptul de promovare! Anunțul făcut de FRF
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
CITESTE SI
Surpriză. Județul cu cea mai mare indemnizație socială medie pentru pensionari. Nu este nici Cluj, nici București

stirileprotv Surpriză. Județul cu cea mai mare indemnizație socială medie pentru pensionari. Nu este nici Cluj, nici București

România trece la ora de iarnă. La ce oră se dau ceasurile înapoi și ce se schimbă de duminică

stirileprotv România trece la ora de iarnă. La ce oră se dau ceasurile înapoi și ce se schimbă de duminică

Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

stirileprotv Andrew Tate este „foarte bolnav” în închisoare și are nevoie de îngrijiri medicale, susține avocatul său: „Rugați-vă pentru el”

Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”

stirileprotv Un mecanic explică de ce unii șoferi ajung să plătească mai mult pe reparații când vin la service: „Nu este rentabil”

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!