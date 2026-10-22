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După ce a evoluat în țară la Corvinul Hunedoara și CFR Cluj, românul Florin Lucian Orga a început în 2001 o nouă viață în Austria, acolo unde a continuat să joace fotbal și a devenit apoi antrenor, atât la seniori, cât și la juniori. Ajuns la 49 de ani, fostul mijlocaș antrenează acum la academia Austria Klagenfurt, club la care colaborează cu Carsten Jancker, fostul atacant al naționalei Germaniei (vicecampion mondial în 2002) și al lui Bayern Munchen (câștigător de Champions League în 2001). Supranumit ”Der Panzer” pentru calitățile sale fizice impresionante, Jancker este din această lună antrenorul principal al echipei Austria Klagenfurt, care a retrogradat în ultimul sezon din 2. Liga în Regionalliga Süd, după ce a mai fost interimar anul trecut. A fost coleg cu Bogdan Lobonț și a debutat la CFR Cluj în Divizia B Salut! Înainte de toate, Florin sau Lucian? În primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru interesul arătat și față de antrenorii români din academiile austriece, pe lângă tinerii noștri fotbaliști de aici! Florin este numele folosit de toți apropiații. Ai jucat la două echipe frumoase din fotbalul românesc, chiar dacă în perioade mai puțin faste pentru ele - Corvinul Hunedoara și CFR Cluj. La ambele ai fost coleg cu nume importante din fotbalul românesc, mai păstrezi legătura cu cineva? Da, chiar așa sunt, două echipe frumoase, fiecare dintre ele cu o istorie frumoasă. La Corvinul, în perioada junioratului, adică 1991-1995, am fost coleg cu Bogdan Lobonț și Mihai Dăscălescu.

Iar la CFR Cluj, unde am jucat din 1995 până în 2001, am fost coechipier cu multe nume cunoscute, printre care Alin Minteuan și Cristian Coroian.

Legătura o păstrez cu mulți dintre ei, chiar dacă ne vedem foarte rar, pentru că unii, și nu puțini, suntem stabiliți prin alte țări! Au fost foarte multe momente frumoase în toți acei ani de la Corvinul și CFR, dar cea mai frumoasă amintire pentru mine rămâne debutul la echipa mare a lui CFR Cluj, într-un meci cu Olimpia Satu Mare din Divizia B. ”Sunt în Austria din 2001, când am venit cu gândul de a sta numai un an. Și s-au făcut 25!” Ești în Austria de vreo 25 de ani. Cum ai ajuns acolo și care a fost impactul pentru fotbalistul tânăr de atunci? Da, sunt în Austria din 2001, când am venit cu gândul de a sta numai un an. Și s-au făcut 25! La început a fost greu, deoarece nu cunoșteam limba germană deloc și cred că acest lucru legat de limbă este foarte important pentru orice persoană care ajunge în altă țară. Prima chestie pe care trebuie s-o faci este să înveți limba, să înțelegi obiceiurile, după care te poți adapta foarte ușor. Pe plan sportiv s-a cunoscut diferența dintre fotbalul românesc, care era mai tehnic, și fotbalul din Austria, bazat pe mai multă forță, viteză și o mentalitate pozitivă. Ai deja un deceniu și jumătate de antrenorat în fotbalul austriac. Dacă ar fi să spui prima diferență care îți vine în minte între fotbalul austriac și fotbalul românesc, care ar fi aceea? Antrenor sunt din anul 2010, când am preluat o grupă de U-12. A fost prima mea experiență și mi-a plăcut de la început, pentru că simțeam multă energie pozitivă și dorința de a juca fotbal din partea copiilor. După 18 luni am trecut la seniori, am antrenat echipe din liga a treia și a patra. ”Cea mai mare diferență între fotbalul austriac și fotbalul românesc se vede în infrastructură” Sunt cu siguranță diferențe între fotbalul românesc și cel austriac. Dar cea mai mare diferență se vede în infrastructură, care este atât de importantă. Fotbalul austriac a crescut mult în ultimii 10-15 ani, și la echipele de club, și la națională. Acum ești antrenor la academia Austria Klagenfurt. La ce categorie de vârstă lucrezi și cum este colaborarea cu principalul de la seniori, celebrul Carsten Jancker? La Austria Klagenfurt sunt de cinci ani antrenor, am licența A și A Junior Elite, acum am preluat grupa de U-15, cu care o să lucrez timp de două sezoane, la U-15 și U-16. În Austria, academiile au trei grupe de vârstă - 15, 16 și 18 ani. Sunt șase antrenamente pe care le facem săptămânal și există o colaborare continuă între școli și academiile de fotbal, cum este a noastră. Carsten Jancker este antrenorul echipei mari, unde sunt mulți jucători proveniți din academie. Iar atunci când sunt accidentați sau bolnavi la prima echipă, Jancker se interesează tot timpul de tinerii de la academie care ar putea face pasul la el, la seniori.

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