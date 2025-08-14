Joi după-amiază, Farul Constanța a anunțat faptul că l-a transferat pe Jovan Markovic (24 de ani) în această fereastră de transferuri. Atacantul a fost prezentat la Ovidiu chiar în ziua în care fosta sa echipă, Universitatea Craiova, joacă a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar Conference League cu Spartak Trnava.



Fanii Universității Craiova au reacționat imediat după ce Jovan Markovic a plecat din Bănie



Suporterii Universității Craiova l-au descris pe Jovan Markovic drept ”un talent uriaș”. Ei consideră că accidentările și lipsa unui stil de viață profesionist l-au împiedicat pe Markovic să își contureze o carieră frumoasă și strălucitoare în echipamentul formației de pe ”Ion Oblemenco”.



Jovan Markovic a bifat 149 de apariții în toate competițiile pentru Universitatea Craiova, și-a trecut în cont 28 de goluri și a oferit, pe deasupra, 14 pase decisive, în peste 6.000 de minute petrecute la club.



”Inevitabilul s-a produs: Jovan Markovic nu mai este jucătorul Științei. Un talent uriaș, care la doar 16 ani juca deja cu seniorii și o făcea cu personalitate. Tot atunci își făcea și debutul în tricoul Universității Craiova.



Din păcate, accidentările, lipsa unui stil de viață profesionist și indolența au împiedicat ca un fotbalist cu asemenea calități să devină un lider al naționalei României.



Mulțumim pentru tot, Marko, și mult succes în noua ta provocare. Să nu uităm însă: emblemele echipelor din București nu au ce căuta pe pieptul tău”, a scris Uniți pentru Știința.

