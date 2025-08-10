Mirel Rădoi: ”Evoluția nu a fost consistentă!”

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a reacționat după victoria oltenilor în fața celor de la Hermanntadt. Tehnicianul nu a fost mulțumit de prestația echipei sale.

”Am câștigat o doză de moral. Era să luăm gol, la ultima fază. Trebuie să schimbăm ceva lucruri față de cum am arătat la meciul acesta. Era de așteptat să aibă ocazii. Am zis că nu o să avem foarte multe ocazii. Știam. Totuși, multe greșeli neforțate. De aici au apărut situațiile lor. Au avut câteva, deși nu au fost multe și clare.

A fost căldură, gândul la meciul de la Trnava, cred că au cântărit la acest meci. Romanchuk trebuia să urce cu mingea, nu trebuia să tragă, trebuia să paseze între linii.

Dar mă mulțumesc cu ce am. Poate e unul dintre meciurile acelea făcute de echipele mari, când câștigă fără să joace bine. Trebuie să ne mulțumim cu victoria, pentru că evoluția nu a fost consistentă”, a spus Mirel Rădoi după meci.

Mirel Rădoi: ”Markovic nu avea niciun viitor la noi!”

Antrenorul oltenilor a vorbit și despre împrumutul lui Jovan Markovic la Farul Constanța. Rădoi a declarat că atacantul nu ar fi avut niciun viitor în Bănie: ”Markovic are nevoie de continuitate, de meciuri, la noi nu se putea întâmpla asta. Pentru el nu contează pe ce post joacă, important e să aibă minute acolo unde se duce.

Nici la Hermannstadt și Oțelul nu a jucat în sezonul trecut. La noi nu avea niciun viitor, doar din antrenamente. Era foarte greu pentru el fără meciuri în picioare”.

