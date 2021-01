Janusz Gol a vorbit despre situatia DRAMATICA de la Dinamo: "Nu am luat niciun ban de cand am venit!" Ce spune despre viitorul sau in Stefan cel Mare

Mijlocasul defensiv polonez a explicat situatia extrem de dificila prin care trece de cand a venit in Romania.

Fotbalistul de 35 de ani a dezvaluit jurnalistilor polonezi ca nu a incasat niciun salariu de cand a semnat cu Dinamo.

De asemenea, Gol a explicat ca jucatorii au niste promisiuni din partea suporterilor ca se vor mai rezolva din probleme si a dezvaluit ca daca lucrurile nu se vor schimba in scurt timp va lua o decizie in legatura cu viitorul sau.

"Nu am luat niciun ban de cand am venit la Dinamo. Acum am primit o promisiune, ca se va plati un salariu. Nu a venit din partea patronului din Spania, ci de la suporteri. Au spus ca vom primi ceva inaintea primului meci din an.

Nu e usor deloc. Din fericire, eu am o siguranta financiara, asa ca nu ma afecteaza atat de tare aceasta situatie.

Deocamdata traiesc din economii, dar sper ca in curand sa revenim la normal. Insa baietii de aici s-au saturat de situatia asta. Nu e usor sa te concentrezi la fotbal intr-o asemenea atmosfera.

Vreau sa vad intai ce se va intampla in urmatoarele zile. Luna ianuarie va fi foarte aglomerata, jucam din trei in trei zile. Daca nu se va schimba nimic in urmatoarele zile, atunci voi lua o decizie. Juan Camara si Aleix Garcia nu au mai revenit la echipa, nu stiu de ce", a spus Janusz Gol pentru Sport.tvp.

Astazi este ziua decisiva la Dinamo in ceea ce priveste viitorul mai multor jucatori. Capitanul echipei Ante Pulljic a dezvaluit ca jucatorii au primit noi promisiuni din partea conducerii ca pana vineri vor primi o parte din salariile restante.

Croatul a spus ca daca si de aceasta data se va dovedi a fi o minciuna, mai multi fotbalisti vor parasi clubul din Stefan cel Mare in perioada urmatoare.