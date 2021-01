Sacrificiul URIAS pe care vrea sa-l faca PSG pentru transferul lui Messi! Cine este starul pe care l-ar putea vinde in vara pentru o suma COLOSALA

PSG este una dintre echipele care se lupta pentru transferul lui Messi in vara acestui an.

Seicii par mai motivati ca niciodata sa castige acest duel cu Manchester City pentru semnatura unuia dintre cei mai importanti fotbalisti ai lumii. Potrivit site-ului Todo Fichajes, sefii lui PSG sunt dispusi sa-i dea drumul lui Mbappe in aceasta vara pentru a-i face loc lui Messi.

Contractul lui Mbappe cu parizienii este valabil pana la finalul sezonului 2021/22, insa oficialii campioanei Frantei ar vrea sa-l lase sa plece in vara acestui an. PSG cere 250 de milioane de euro in schimbul francezului care este dorit cu insistenta de Real Madrid.

Zidane il vrea in echipa, iar sefii de pe Santiago Bernabeu sunt dispusi sa-l achizitioneze indiferent de suma pe care o pretind francezii.

Mbappe este cotat in prezent la 180 de milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com, iar daca s-ar transfera in schimbul a 250 de milioane de euro ar deveni cea mai scumpa mutare din istoria fotbalului, detronandu-l pe coechipierul sau, Neymar, care a fost adus la PSG de la Barcelona pentru 222 de milioane de euro.

Pentru a-l convinge pe Messi sa aleaga PSG la finalul acestui sezon, sefii parizienilor i-au pregatit o super oferta. Tinand cont de dorinta fotbalistului de a experimenta traiul in America, exprimata in cadrul interviului acordat la finalul lunii decembrie, seicii ii ofera posibilitatea de a juca la Inter Miami inainte de retragere.

Oficialii de la Paris sunt intr-o relatie buna cu David Beckham, PSG si Inter Miami intelegandu-se pentru a-i garanta plecarea in MLS lui Messi in momentul in care argentinianul isi va dori acest lucru.