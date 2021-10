Iuliu Mureșan, supărat pe jucătorii lui Dinamo după remiza cu UTA: „Greșeli nepermise!” Ce transferuri se fac 

„Câinii au condus meciul încă din minutul șapte, când Torje a deschis scorul din pasa lui Itu, iar în al doilea minut de prelungiri ale primei reprize Batha a fost eliminat, UTA rămânând în inferioritate numerica. Sorescu a dublat avantajul din penalty, în minutul 54, însă Miculescu a redus din diferență nouă minute mai târziu.

La 2-1, dinamoviștii puteau înscrie golul decisiv, însă Moldoveanu a ratat singur din șase metri, iar același Miculescu a adus punctul pentru arădeni, cu un gol la ultima fază a jocului, în al cincilea minut de prelungiri.

Mureșan, dezamăgit de ratările echipei

Administratorul special al lui Dinamo, Iuliu Mureșan, i-a criticat pe jucători pentru ocaziile ratate și greșelile făcute, însă s-a arătat încrezător în viitorul echipei, mai ales după numirea lui Rednic.

„Ei au fost în inferioritate numerică, am avut ocazii multe, dar din păcate nu am știut să fructificăm. Ceva se întâmplă acolo în fața porții pentru că nu reușim să dăm gol. Sunt mulțumit de schimbarea de atitudine, de schimbarea jocului și pentru că Mircea Rednic și-a pus amprenta prin personalitatea lui după două zile, după discuții individuale și după un antrenament jumătate. Ne dă speranțe!

Păcat că astăzi nu am câștigat. Eu zic că am fi meritat. Vreau să remarc și arbitrajul, nu am văzut să fi existat greșeli de arbitraj. Noi am fost de vină că am avut niște bâlbâieli în apărare, niște metehne vechi ale echipei care se vor corecta. Sunt convins că Mircea știe cum o să le rezolve. Sper foarte mult de la partidele următoare, indiferent de ce adversar întâlnim. Este foarte puțin un punct, dar ați văzut că am dominat partida, am condus-o, putea să fie și 4-0 sau 5-1, dar așa a fost să fie. Avem și un pic de ghinion. Eu cred că o să vină și încrederea după primele două victorii. Facem niște greșeli nepermise”, a declarat administratorul special.

„O să îmbunătățim trei posturi!”

Totodată, acesta a vorbit și despre transferurile care urmează să se facă la Dinamo, dezvăluind care sunt posturile pe care trebuie să le acopere.

„O să mai aducem un atacant, un fundaș dreapta, două – trei posturi o să le îmbunătățim pentru că se ratează mult în fața porții, e o problemă, e un blocaj, dar echipa a jucat mult mai bine, iar jucătorii au fost pasivi ca în alte meciuri”, a spus Iuliu Mureșan la finalul meciului