Ediția aniversară cu numărul 30 a circuitului Dynamite Fighting Show va aduce și o premieră pe 3 aprilie, la Sala Polivalentă din București: un turneu piramidal K-1 World Max de 8 sportivi, iar câștigătorul se va califica automat la K-1 Max Final 16 de la Tokyo. În aceeași seară, Bogdan Stoica revine în ring, iar publicul va asista și la revanșa dintre Florin Rambo Lambagiu și Constantin Rusu.

Capitala României va găzdui din nou un turneu piramidal K-1, după nu mai puțin de 16 ani. Dacă în 2010 competiția era dedicată greilor, de această dată, pentru prima oară, va avea loc un turneu de 8 sportivi exclusiv pentru categoria K-1 Max, la 70 de kilograme, dedicat luptătorilor din Europa de Est. Astfel, opt sportivi vor intra în competiție, însă doar unul va obține biletul pentru Tokyo, având nevoie de trei victorii consecutive în aceeași seară.

România va fi reprezentată de Călin Petrișor (campion mondial ISKA), Andrei Varga (Rising Star of the Year 2024), Albert Enache (dublu campion mondial ISKA la amatori) și Ștefan Vrânceanu (neînvins în România). Din străinătate vor veni fostul campion Glory, Sergey Adamchuk (Ucraina), campionul european ISKA, Marek Pelcis (Letonia), campionul King of Kings și FEA, Vitalie Matei (Republica Moldova), și campionul mondial WAKO Pro, Oguz Yildirim (Turcia).

În main event, Bogdan „Bad Boy” Stoica, românul care a reușit KO-ul serii la K-1 Final 8 de la Tokyo, în luna februarie, revine cu un super-fight împotriva campionului WBA Muay Thai, Gerrardo „The Blade” Atti.

De asemenea, gala de pe 3 aprilie, de la București, va aduce și un duel-revanșă între Florin Rambo Lambagiu și luptătorul din Republica Moldova, Constantin Rusu. Cei doi s-au mai confruntat în urmă cu cinci ani, atunci când Rusu a ieșit învingător.