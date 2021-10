„Nu ar fi trebuit să joc azi!” Declarațiile lui Torje după ce Dinamo a fost egalată în ultimul moment: „Dacă Steliano degaja, nu se punea problema așa!”

Torje a înscris primul gol al lui Dinamo, în minutul 7, din pasa lui Itu, iar tot el a fost cel care a obținut eliminarea lui Batha, în al doilea minut de prelungiri, după ce a fost lovit cu cotul în gât.

La finalul meciului, mjilocașul a vorbit despre meciul pe care Dinamo l-a avut în mână până aproape de final, când Miculescu a dat lovitura la ultima fază a meciului, după ce Steliano Filip nu a reușit să respingă balonul din propriul careu, trimițând într-un jucător de-ai UTEi.

„E dureros, să zic. Am avut meciul în mână, am controlat în mare parte, nu știu dacă am dominat ca și posesii, dar ca ocazii, am avut cu siguranță mai multe decât ei. Ăsta este fotbalul. Nu e o scuză când joci cu un om în minus, când joci așa, ești doar cu un om în minus, nu cu cinci.

Nu știu dacă vi se pare că am suferit din punct de vedere fizic, s-a făcut mult sacrificiu încă din prima repriză, s-a făcut un efort mare, așa trebuie să jucăm. Nu cred că mai vorbeam acum de condiția fizică, dacă Steliano Filip degaja direct în aut și nu exista acel ricoșeu nefericit. Sau dacă Robert Moldoveanu marca, sau dacă eu nu ratam, sau dacă bara lui Amzar intra în poartă...

Trebuie să vedem partea pozitivă, după multe puncte pierdute vine acesta cu o echipă puternică, a spus și domnul Petrescu despre UTA că e una dintre echipele echilibrate. Eu cred că astăzi am pierdut două puncte”, a spus Torje la finalul meciului.

„Nu trebuia să joc azi!”

Totodată, întrebat despre starea sa fizică, după ce a revenit în urma acidentării suferită recent, Torje a dezvăluit că nu ar fi trebuit să joace astăzi, însă accidentarea lui Cosmin Matei a influențat primul 11.

„Toți mă întreabă același lucru, când nu voi fi bine din punct de vedere fizic, nu voi juca. Nu era planificat să joc, am vorbit cu nea Mircea, dar o accidentare a lui Cosmin Matei a făcut să intru titular”, a declarat jucătorul.

Mijlocașul a comentat și eliminarea lui Batha, care a văzut roșu direct după ce l-a lovit cu cotul, dând dovadă de fair play prin declarațiile sale.

„Nu m-a lovit foarte tare, m-a lovit cu cotul, e decizia arbitrului să acorde cartonaș roșu. Nu am stat să comentez deciziile arbitrilor nici când a fost eliminat Steliano Filip cu FCSB, nu comentez nici acum. Dacă îi dădea cartonaș galben nu cred că se supăra nimeni, așa cum nu cred că s-a deranjat nimeni nici pentru cartonașul roșu, pentru că era acoperit de lovitura cu cotul”, a concluzionat Torje.