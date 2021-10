Mircea Rednic a început treaba la Dinamo! A spus ce jucători vrea să aducă ”până marți”

Până marți, Rednic vrea să aducă doi jucători. Este vorba despre un fundaș dreapta și un atacant „cu talie”. Harlem Gnohere (33 de ani) nu se află pe listă, spune tehnicianul.

„N-am vorbit cu ei, doar am asistat la antrenament și am plecat. Am lucrat în mare cu ei, sunt ceva probleme, și medicale. Jucătorii noi care au venit nu sunt, din punct de vedere fizic, 100%. Mă bucur că vine întreruperea asta de două săptămâni și o să-i punem la punct.

Am văzut. Nici nu-i știu pe jucători. ”Bizonul” ce să mai facă aici? Poate alt ”Bizon”. N-am dat niciun nume, cei care au apărut chiar nu sunt pe lista mea. Sper ca până marți să putem aduce doi jucători pe pozițiile deficitare. E vorba de un fundaș dreapta și un atacant cu talie”, a spus Mircea Rednic.

Rednic o preia pe Dinamo de pe penultima poziție. ”Câinii” au doar șase puncte după zece etape și au cea mai slabă defensivă din campionat (24 de goluri primite).

Ultima aventură a lui Rednic pe banca tehnică a fost la Viitorul Constanța, când după doar 4 luni și 17 meciuri, Gică Hagi l-a demis.

Pe Dinamo a mai pregătit-o în patru rânduri: iulie 2006 - septembrie 2007, iulie 2008 - iunie 2009, mai 2015 - mai 2016 și octombrie 2018 - iulie 2019. Pentru Mircea Rednic ar fi mandatul cu numărul cinci pe banca lui Dinamo.