RAZBOI LA CFR CLUJ! Muresan a confirmat totul in direct. CFR merge spre AUTODISTRUGERE. Ce se intampla

Iuliu Muresan confirma perioada tensionata de la club!

Apele au devenit din nou tulburi la Cluj dupa umilinta cu Dudelange. Infrangerea din campionat cu Viitorul nu pare sa fie decisiva pentru Conceicao, cel putin dupa spusele lui Muresan.

"Nu stiu ce sa zic de o schimbare de antrenor. As zice mai mult ca nu se va petrece. Exista si o parte de da, ca intotdeauna cand lucrurile nu merg bine. Ne mai certam, mai gasim vinovati, inclusiv pe noi. Important e sa ne gandim bine, sa nu ne pripim. Miercuri la 16:30 se reuneste lotul, iar la 17:30 va fi antrenamentul condus de Conceicao", a declarat Muresan.

Muresan a tinut sa-i ironizeze pe Daniel Stanciu si pe antrenorul Maqueda, dar si pe Herminino Menendez. despre care s-a scris ca ar putea sa faca parte din conducerea formatiei din Gruia.

"Nu pot sa confirm nimic deocamdata. Nu s-a intamplat nimic. Nu stiu cine e la Cluj, hotelul de care s-a vorbit e cel mai mare din oras si stau multi acolo, nu e nici o problems. Pot fi si antrenori, hotelul are sute de camere. Daniel Stanciu e in Cluj, la acelasi hotel, de vreo două saptamani. Mai sunt niste camere libere, mai e loc sa mai vina oameni. Proprietarii se bucura sa aiba un grad de ocupare cat mai mare. Si-a continuat numarul presedintele CFR-ului.

Iuliu Muresan risca sa fie trecut din nou in linia a doua la clubul din Gruia. Iar locul sau sa fie luat de Daniel Stanciu si Menendez, fost mare campion spaniol la canotaj.

"Am pregatit o portiune de Somes deja pentru canotaj. Putem sa-l luam si pe Ivan Patzaichin, care a fost si mai mare. Eu am dezavantajul ca n-am făcut niciodata canotaj, e un punct slab pentru mine. Eu am mai spus ca suntem cam multi pe la birouri si s-a supărat lumea pe mine. Dupa aia ne-am mai rarit", a declarat Iuliu Muresan, la TV Digi Sport.

CFR Cluj se afla momentan pe locul 2 in campionat la 2 puncte de liderul FCSB. Cele doua formatii au meci direct la Cluj imediat dupa partidele pe care echipa nationala le are de jucat in Nations League.