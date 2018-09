A sarit sa-l BATA pe antrenor! Au vrut sa scape de el si se ofereau sa-i PLATEASCA salariul la alta echipa, dar n-au reusit sa-l dea. Situatie IREALA cu un jucator de nationala de la CFR

CFR a fost la un pas de a se desparti de unul dintre oamenii esentiali pentru ultimul titlu!

Clujul a vrut sa scape de Ovidiu Hoban, unul dintre jucatorii aflati in conflict cu portughezul Conceicao. Conform GSP, Hoban ar fi sarit sa-l loveasca pe Conceicao dupa meciul cu Dudelange, cand a fost trimis la incalzire minute bune fara sa fie trimis in teren. Conflictul a fost stins dupa interventia lui Arkauskis, si el doar pe banca in partida cu luxemburghezii.

Iesit din calcule pentru primul 11 la CFR, Hoban a fost directionat de CFR fara succes spre Voluntari. Mijlocasul a refuzat sa mearga la echipa de langa Bucuresti. CFR se oferea sa-i plateasca o mare parte din salariul de 18 000 de euro pe luna, dar n-a reusit sa-l convinga sa plece.

Nici Costache, un alt fotbalist fara randament la CFR, n-a vrut la Voluntari. La fel s-a intamplat cu stelistul Daniel Benzar!