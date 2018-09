CFR e noua FCSB! 3 antrenori in 6 etape. Schimbari de ultima ora la club. Cine e favorit sa vina presedinte

Dupa umilinta din Europa League si rezultatele slabe din campionat, sefii de la CFR Cluj s-au gandit ca este timpul pentru noi schimbari.

Daniel Stanciu e aproape sa revina in Liga 1 pentru a ocupa functia de manager sportiv in Gruia, conform Gazetei Sporturilor. Stanciu mai are variante in Israel si ar putea fi deturnat in ultima clipa.

Stanciu a activat ultima data la Hapoel Acre. Acesta a mai lucrat in Romania la echipe ca Poli Timisoara, FC Vaslui sau Steaua.

In conducere i se alatura si Hermininio Menendez, un fost canotor spaniol. Acum in varsta de 64 de ani, Menendez a fost multiplu medaliat la Campionatele Mondiale si Jocurile Olimpice.

Clujenii schimba si antrenorul. Al treilea in 6 etape la Cluj. Toni Conceicao urmeaza sa fie inlocuit de spaniolul Jose Maqueda. Din postura de fotbalist, Maqueda a evoluat la Real Madrid, dar ca antrenor a fost doar in Golf la formatii precum Al Fateh si Al Masry.

CFR Cluj a pierdut in ultima etapa scor 1-2 cu Viitorul dupa ce a condus cu 1-0 pana in minutul 85. Formatia din Gruia a ratat prezenta in grupele Europa League dupa un rusinos 5-2 la general cu Dudelange din Luxemburg.