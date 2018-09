L-au RATAT pe jucatorul de 20 de milioane! Surpriza uriasa: FCSB si CFR s-au batut pentru el, dar a ales o alta echipa! Cu cine a semnat Lacina Traore

Fostul fotbalist de la CFR Cluj, Lacina Traore a devenit liber de contract si a ales sa devina coechipier cu un fost dinamovist.

Traore s-a despartit in aceasta vara de AS Monaco si a semnat cu Levski Sofia. Ivorianul a fost dorit insistent in aceasta vara de CFR Cluj si FCSB.

Fotbalistul ajuns la 28 de ani a fost imprumutat in returul sezonului trecut la Amiens unde nu a reusit sa inscrie niciun gol in 18 aparitii.

Dupa despartirea de CFR Cluj in 2011, Traore a mai evoluat pentru Kuban, Anzhi, CSKA Moskova, Everton, AS Monaco si Gijon.

Traore valora in 2012 nu mai putin de 18 milioane de euro. Cu aceasta suma a fost cumparat de Anzhi de la Kuban.

Traore urmeaza sa fie coechipier la Levski cu Sergiu Bus, Rivaldinho si fostul fotbalist din Premier League Gabriel Obertan.