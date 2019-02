Iti amintesti de el? Wesley Lopes, cel mai bun strain din Liga 1! Cu ce se ocupa acum! "Toata lumea credea ca am murit"

Fostul fotbalist de la Vaslui s-a retras din fotbal si se bucura din plin de viata.

Wesley Lopes, fostul atacant de la Vaslui, este considerat cel mai bun fotbalist strain care a jucat vreodata in Liga 1. Wesley inca ocupa prima pozitie in topul marcatorilor straini din campionatul romanesc.

In urma cu aproape trei ani, fanii din Romania au fost socati de vestea mortii lui Wesley, insa totul s-a dovedit a fi o stire falsa din presa araba. Fostul atacant de la Vaslui a vorbit de modul in care a gestionat situatia.

"Doamne fereste! Toata lumea credea ca am murit atunci. In dimineata aceea, am primit telefoane de peste tot, din Columbia, din Romania,, din Spania, din Portugalia. Chiar si pe mama si pe fratele meu i-au sunat oamenii sa ii intrebe daca este adevarat ce au scris ziarele...Stii cum am murit? Dormeam de tremuar patul sub mine! Apoi am iesit la bar cu prietenii, mi-am deschis o bere si m-am amuzat de cele aparute", a spus Wesley pentru ProSport.

Wesley Lopez are acum 38 de ani, joaca footvolley si se bucura din plin de viata: "Da, particip la turnee de fotbal pe plaja. Joc footvolley. Merg la plaja, mai alerg putin. Cam asa se desfasoara zilele mele. Ah, am uitat: si beau bere", a dezvaluit fostul atacant de la Vaslui.

sursa foto: ProSport