Bijuteria lui 'Messi' Matei! Cu ce studenta superba a venit stelistul in vestiar

Florentin Matei s-a intors in Romania dupa 6 luni in Emiratele Arabe.

'Messi' al FCSB-ului nu si-a impresionat colegii doar cu ceea ce poate sa faca pe teren. Matei are si o iubita care ii face invidiosi pe stelisti. :) Studenta Andra Alb s-a mutat la Bucuresti pentru a-si continua studiile si pentru a fi alaturi de iubitul ei. Relatia celor doi a inceput serios la Dubai, in perioada in care Matei juca la Al Ittihad Kalba.