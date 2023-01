Italianul care a activat în Superliga a numit cele două echipe românești care ar face față în Serie A

Marco Oneto, preparatorul fizic plecat în 2015 de la Dinamo, a dezvăluit că deși a plecat de mult din fotbalul românesc a rămas în contact cu fotbalul din țara noastră și a susține că CFR Cluj și FCSB ar putea face față în Serie.

„Nu am uitat limba pentru că eu citesc zilnic știri despre fotbalul din România. Acum am laptopul deschis și la „favorite” am salvate La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Gazeta Sporturilor și Sport.ro. Am rămas conectat la fotbalul românesc pentru că am petrecut cinci ani foarte buni, foarte frumoși acolo. Acum, când vorbesc cu tine în limba română, simt ca și cum aș fi în București.

Câteva echipe din Serie B ar juca fără probleme în prima ligă din România, dar nu ar putea câștiga titlul. Aveți formații așa cum sunt CFR Cluj, FCSB, ele s-ar descurca și în Serie A de la noi.

10 români în Serie B

Odată cu transferul lui Drăguș la Genoa, numărul fotbaliștilor români care activează în liga secundă italiană a ajuns la zece.

Greșiți dacă așa calculați (n.r. - că naționala României e slabă, pentru că are mulți jucători prin ligile secunde din străinătate)! Decât să ai un fotbalist în Belgia, unde el nu prea joacă, nu e mai bine să fie titular în Serie B? Ți-am spus, e un campionat foarte serios. Genoa va juca în etapa următoare acasă cu Pisa, un meci la care probabil că vor fi 30.000 de spectatori, e un public extrem de cald, o „tifoserie” care împinge echipa de la spate. Așa că românii din echipă au ocazia să evolueze într-o atmosferă de fotbal adevărat. În plus, Genoa are ca obiectiv promovarea, deci jucătorii sunt obligați să suporte o presiune etapă de etapă”, a spus Marco Oneto, preparator fizic, potrivit gsp.ro.