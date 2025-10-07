Chiar dacă au reușit o performanță remarcabilă și unică în istoria clubului, moldovenii rămân rezervați și se gândesc, mai întâi, la accederea în play-off. Nici casele de pariuri nu le dau șanse prea bune pentru o surpriză de proporții la câștigarea titlului.



Favorita bookmakerilor, după etapa a 12-a, este în continuare Universitatea Craiova, echipă care a coborât pe locul trei în Superligă după ce a ajuns la trei meciuri fără victorie. Oltenii au o cotă de 2.75 pentru trofeul pe care-l așteaptă de peste 30 de ani.



A doua favorită este Rapid, aflată la egalitate cu FC Botoșani pe primul loc, dar cu un golaveraj mai slab, iar apoi este Dinamo, cu o cotă de 5.50 pentru primul titlu după 19 ani, dar și FCSB, cu aceeași cotă.



Cotele pentru câștigarea titlului, după 12 etape:



Universitatea Craiova - 2.75

Rapid București - 3

Dinamo București - 5.50

FCSB - 5.50

CFR Cluj - 18

FC Botoșani - 30

FC Argeș - 35

Universitatea Cluj - 50

Farul Constanța - 75

UTA Arad - 75

Oțelul Galați - 100

Unirea Slobozia - 150

Hermannstadt - 1.500

Petrolul Ploiești - 2.000

Metaloglobus Bucruești - 5.000

Csikszereda - 5.000



FC Botoșani - UTA Arad 2-1. S-a schimbat liderul în Superligă!



Botoșaniul a condus pe teren propriu încă din minutul patru, dar a avut emoții cu UTA. Valentin Costache a restabilit egalitatea în minutul 11, iar arădenii au avut alte două reușite anulate de arbitru.



Cel care a dat lovitura a fost Sebastian Mailat, în minutul 73, care a șutat puternic de la distanță și a profitat de o gafă a portarului Dejan Iliev, care a respins mingea în propria poartă.

