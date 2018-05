Ipoteza SOC lansata in direct: "La Iasi a fost ceva de rupt gatul! Au vrut sa-l arda pe Gigi! Se numesc coarde!"

Dumitru Dragomir a lansat o ipoteza incredibila in direct la Ora exacta in sport.

Fostul sef de la LPF crede ca jucatorii FCSB nu s-au implicat in meci asa cum trebuie la Iasi pentru a-i preda o lectie lui Gigi Becali.



"Tare ma tem ca la Iasi a fost ceva de rupt gatul. Nu pe Dica, saracul nu are nicio contributie la treaba asta. Pe Gigi au vrut sa-l arda! Trebuie sa stii cum sa te comporti cu jucatorul, nu trebuie sa stai doar cu biciul pe el. Trebuie sa stii sa te apropii de el, sa-i oferi toate conditiile si el atunci te urmeaza. Cu educatia castigi mult mai mult decat cu banii! Daca ai o strategie si ai minte, nu exista sa nu-i tii aproape. Sa alerge pana mor! Dumnezeule, nu facea unul un presing, un marcaj! Puneti pe cineva sa ia kilometri alergati la meciul asta, trece cineva de opt kilometri? La noi, in limbaj fotbalistic, se numesc coarde", a spus Dragomir, la Ora exacta in sport.

Becali i-a raspuns lui Dragomir.

"Nea Mitica e un specialist. Are o intelepciune batraneasca, dar uneori bate campii. Are dreptate in proporyie de 90%, dar 10% da cu smantana in fasole".