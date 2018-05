Becali, mesaj pentru Budescu si Alibec: "Nu-si merita banii!" Ce spune despre venirea lui Rednic

Gigi Becali e suparat pe echipa, insa crede in continuare in titlu.

Cu doua etape inainte de final, FCSB are 1 punct in spatele rivalilor de la CFR. Gigi Becali inca mai spera la titlu si ameninta vedetele echipei si pe Dica. Urmeaza schimbari mari din vara, daca nu vor cuceri titlul.

Mircea Rednic e asteptat la negocieri, in cazul in care Dica va rata campionatul.



"Am spus ca daca Dica ia campionatul o sa ramana antrenor! Atunci sa nu mai vorbim de Rednic, ca vorbim degeaba. O sa va spun si in chineza ca sa intelegeti. V-am spus de 100 de ori ca nu se vorbeste de alt antrenor pana nu se clarifica situatia campionatului. Nu se discuta cu niciun antrenor! Daca nu se castiga campionatul, vom lua legatura cu alt antrenor. Eu am o presimtire ca vom lua campionatul", a spus Becali la Digi.

Alibec si Budescu l-au dezamagit pe Becali.

”Daca nu vom castiga campionatul, va trebui sa luam niste masuri. Budescu si Alibec ar putea pleca in situatia aia. Eu asa as face, la revedere cu jucatorii... Nu e problema de bani, dar sa si merite banii. Pentru ca Alibec a uitat fotbalul, Budescu, in schimb, nu l-a uitat, pentru ca-l are in sange, dar el crede ca aici e la Astra si ca ne plimbam pe teren cand vrem si ca, vezi Doamne, scoate o lovitura si ca... nu, tata! La Steaua, de la anul, va fi ca la CFR Cluj.

Razboi! Orice jucator va trebui sa faca faza defensiva. Cine nu va face asa, nu va juca la Steaua, va sta pe banca. Va lua salariul, dar va sta pe banca.



Daca nu alergi, daca nu vii la primit, daca nu cauti sa te demarci, sa primesti mingea, nu are rost sa mai discutam. Pai, ce facem? Dormim pe teren si apoi vrei sa ramai la Steaua, sa joci fotbal? Nu, tata!”, a mai spus Becali.

”Exista posibilitatea sa pierdem campionatul, pentru ca nu am avut un aparat care sa testeze barbatia. Daca aveam... La Steaua este presiune mare, trebuie sa iei jucatori si sa le testezi barbatia, exista un astfel de aparat? Spune-mi, ca-l cumpar." - Gigi Becali.