Ionut Negoita a primit PRIMA OFERTA oficiala pentru vanzarea lui Dinamo: "Este momentul sa te retragi! Nu putem trai cu fata la trecut si spatele la viitor"

Dinamo primeste ajutor din partea proiectului socios "Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo".

In aceasta seara, "Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo" a inaintat prima oferta oficiala pentru cumpararea pachetului majoritar al clubului, pe care il detine Ionut Negoita.

Anuntul a fost facut pe pagina de Facebook a Asociatiei, acolo unde fanii sunt rugati sa contribuie la proiectul inceput de ei.

"Domnule Ionut Negoita,

Gandeste intelept, este momentul sa te retragi asa cum ai promis!

Nu putem trai la nesfarsit cu fata la trecut si cu spatele la viitor.

In aceste vremuri grele din viata lui Dinamo este imperios necesar sa ne luam destinul in propriile maini, sa luptam pentru ceea ce noua ne apartine, sa ne luam Dinamo inapoi!

Ne-am saturat de pseudo investitorii care au sabotat clubul ani si ani la rand, care si-au umplut conturile pe spatele lui Dinamo, devenita paravan pentru afacerile lor dubioase, in timp ce fotbalul dinamovist a ajuns la un minim istoric.

In urma ultimelor declaratii venite dinspre actualul patronat al lui Dinamo, va anuntam pe toti suporterii dinamovisti ca in aceasta seara, Asociatia Dinamovisti Pentru Dinamo a trimis o oferta scrisa de

cumparare a pachetului majoritar de actiuni al S.C. Dinamo 1948 S.A.

Facem un apel catre Peluza Catalin Hildan cat si catre ceilalti suporteri care aveti in inima Dinamo Bucuresti, sa ne sustineti in demersul nostru de a readuce Dinamo in mainile celor care iubesc neconditionat aceasta echipa.

Uniti nu putem fi infranti!

Totul pentru Dinamo!", au scris pe facebook cei de la "Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo".

Printre membrii fondatori ai asociatiei se afla Cornel Dinu, Razvan Oprea si Mihnea Ionescu, fost sef de galerie de la Dinamo.