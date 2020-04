"M-am dus sa semnez cu Steaua, la pranz mi s-a spus ca sunt la Rapid si seara la Dinamo!" Cum a ratat Adrian Mutu transferul la Steaua! Dezvaluiri din cariera "Briliantului"

Adrian Mutu ar fi putut ajunge la Steaua.

Selectionerul nationalei de tineret, Adrian Mutu, a vorbit despre pandemia de coronavirus care a lovit toata lumea, si despre momentul in care ar fi putut sa ajunga la Steaua, in perioada in care era fotbalist.

"Sunt bine, in casa, in izolare ca toata lumea. Sincer am incercat si eu. Nu ma niciun fel de problema, abdomenele totdeauna mi-au placut si daca pot ajuta cu aceasta provocare, de ce nu.

Eu cred ca in momentul cand e vorba de credinta, e un moment mai dificil, dar ce cred eu, este ca ar trebui sa fim mai atenti, sa stam acasa. Am stat pana acum si acum sa facem ceva. Daca la noi lumea nu va respecta acest lucru, sa nu stea ascasa, dar daca va fi o crestere a imbolnavirilor, vom avea cu totii o problema.

In perioada cand eram in 96, 97,98 Steaua era pe val si normal ca se vorbea de Steaua si Dinamo la momentul respectiv. Imi doream sa ajung la Steaua, am plecat la Bucuresti sa semnez cu ei, am stat la hotel Ambasador, Giovanni Becali s-a dus sa negocieze, mi-a zis prima oara ca sunt la Rapid, dupa seara mi-a zis ca sunt la Dinamo. Intr-o zi am fost la toate cele 3 echipe", a declarat Adrian Mutu la PRO X.