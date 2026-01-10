Fostul mare internațional este de părere că absența campioanei ar ușura drumul „câinilor” către titlu într-o luptă directă cu Universitatea Craiova și Rapid.



Lupta la vârful clasamentului în Superliga este mai încinsă ca niciodată în acest sezon 2025-2026. Cu Dinamo clasată pe locul 4, la doar două puncte de liderul Universitatea Craiova, atmosfera în Ștefan cel Mare este una optimistă. În schimb, FCSB tremură pentru un loc î play-off, aflându-se în momentul de față pe locul 9.



„(n.r. despre lupta la titlu) Eu cred... Sper ca FCSB să nu intre în play-off. Dinamo ar avea o șansă cu Craiova și Rapid. Cu FCSB ar fi mai greu. După 21 de meciuri suntem acolo. Cu Rapid puteam face un meci nul”, a spus Lupescu la Digisport.



„Ne trebuie constanță”



Lupescu a atras atenția și asupra punctelor risipite de Dinamo în fața echipelor mici, un detaliu care ar putea cântări greu la finalul sezonului regulat. Totuși, nivelul campionatului îi dă speranțe că, printr-o mobilizare exemplară, trupa din „Groapă” poate produce surpriza.



„Am pierdut cu echipe din a doua jumătate a clasamentului. Se poate. Campionatul nu este atât de tare ca în alte țări. Dacă rămânem în play-off... Băieții au arătat un fotbal bun. Ne trebuie constanță pentru a câștiga titlul”, a mai spus fostul dinamovist.



Pentru Dinamo urmează un test important la reluarea campionatului, pe 18 ianuarie, când va întâlni pe teren propriu formația „U” Cluj.

