Mutarea nu va fi însă una ușoară. Președintele Andrei Nicolescu a anunțat că negocierile au intrat în impas din cauza pretențiilor financiare ridicate ale clubului Maccabi Haifa.



„Câinii” au început în forță campania de achiziții din 2026. După ce au rezolvat transferurile lui Valentin Țicu (25 de ani) și al tânărului Liam Eissat (18 ani), oficialii din Ștefan cel Mare au încercat să-l aducă sub comanda lui Zeljko Kopic și pe fratele mai mare al acestuia. Lisav Eissat a atras toate privirile în toamna anului trecut, când a fost convocat de Mircea Lucescu (80 de ani) la naționala României.



Negocieri blocate de situația contractuală



Deși Dinamo a insistat pentru semnătura mijlocașului, care spre finalul lui 2025 s-a aflat și pe radarul rivalei FCSB, șansele ca acesta să ajungă în Superliga în această perioadă sunt foarte mici. Andrei Nicolescu a explicat situația.



„E foarte complicat, e un preț prohibitiv. Am discutat cu el și și-ar dori să vină în România la Dinamo, dar e jucător sub contract. E complicat. Maccabi Haifa cere un preț pe el. Nu poate fi vorba de un împrumut pentru că el intră în ultimul an de contract și sunt alte lucruri la mijloc”, a spus oficialul lui Dinamo la Digisport.



Astfel, deși entuziasmul suporterilor a crescut odată cu venirea lui Liam, reunirea familiei Eissat în tricoul alb-roșu pare, cel puțin momentan, o misiune imposibilă pentru conducerea dinamovistă.

