Marian Iancu e sigur că FCSB prinde play-off-ul: „Am avut dreptate. Fugiți că vin!”

Etapa cu numărul 28 a început cu două confruntări care influențează direct lupta pentru primele șase locuri. UTA a încheiat la egalitate, scor 2-2, partida cu Oțelul, în timp ce „U” Cluj s-a impus în deplasare cu FC Botoșani, scor 3-1. Observând aceste prime meciuri, fostul patron al Politehnicii Timișoara a anticipat un parcurs favorabil pentru gruparea roș-albastră.

Calculele pentru ultima fază a sezonului

Marian Iancu a remarcat într-o postare publicată pe rețelele de socializare că jocurile contracandidatelor o ajută pe FCSB să își consolideze poziția în clasament, menționând că previziunile sale anterioare se confirmă.

„FCSB reintră în grațiile Divinității. UTA Arad se încurcă și încurcă la rândul ei Galațiul, într-un meci tipic, în care s-a pariat pe scor pauză și final, iar U Cluj îi reglează pe cei de la Botoșani. Iată că am avut dreptate. Mai rămâne ca Farul să-i execute pe cei de la FC Argeș și Becali este în play-off. Elefanții, băi, fugiți că vin, încet, dar sigur. Vorbim, dragii mei”, a scris Marian Iancu pe contul său de Facebook.