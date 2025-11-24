Rapid este lider după 17 etape, cu 35 de puncte. Botoșani și Universitatea Craiova urmăresc aproape, ambele cu 32 de puncte, în timp ce Dinamo (30), nou-promovata FC Argeș (27) și Farul (26) completează topul primelor șase clasate.

În schimb, două dintre marile forțe ale ultimilor ani, FCSB și CFR Cluj, sunt în afara zonei care contează. Campioana este pe locul 10 (21 de puncte), iar ardelenii sunt pe 11 (19 puncte).

Ionuț Chirilă știe cine câștigă Superliga: „Este favorită clară”

Invitat la GSP Live, Ionuț Chirilă a analizat lupta la titlu chiar înaintea duelului FC Botoșani - Dinamo, meci care poate schimba liderul Superligii. Fostul antrenor nu s-a ferit de declarații tari. Dinamo este, în opinia lui, favorita clară la câștigarea campionatului.

„Botoșani poate câștiga titlul cu jucători înzecit mai puțin importanți decât Rapidul. Dacă învinge diseară, e candidată serioasă. Și Dinamo are șanse mari. Pentru mine, Dinamo e favorită clară la titlu, având în vedere că CFR-ul se reinventează, FCSB este cum este, iar Rapid joacă extrem de slab”, a declarat Chirilă.

Printre echipele antrenate de Ionuț Chirilă putem aminti nume precum Electromagnetica, CSM Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, CSMS Iași, ASA Târgu Mureș și Academica Cliceni. Mai mult, acesta a fost „secund” la FC Dinamo și manager la echipa U19 a Rapidului.

