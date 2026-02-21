Între buturi la campioana României a apărut puștiul de 18 ani Matei Popa, care a bifat deja patru apariții în campionat (1-0 vs. Csikszereda, 2-1 vs. FC Botoșani, 4-1 vs. Oțelul Galați și 1-0 vs. Universitatea Craiova), dar și un meci în Cupa României (2-2 vs. Universitatea Craiova).

Dumitru Dragomir a dat verdictul despre un jucător de la FCSB: ”E de mare viitor, să fie clar!”

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a realizat un top al celor mai buni jucători tineri din Superliga României și l-a numit în fruntea tuturor pe Matei Popa, goalkeeperul campioanei.

Fostul șef LPF a evidențiat că nu îl mai poate scoate nimeni dintre buturi pe Matei Popa la FCSB, chiar dacă a ținut să exclame despre Ștefan Târnovanu faptul că este cel mai bun portar din țară.

”Jucători tineri, pentru viitor bun… Matei Popa, portarul de la FCSB. Nu îl mai scoate nimeni din poartă, e de mare viitor, să fie clar. La CFR Cluj e fundașul central, Matei Ilie, cel mai bun fundaș din țară.

Matei Ilie și Mario Tudose sunt cei mai tari fundași. Cine vrea apărare să îi ia pe amândoi. Ca portar, în general, Târnovanu este cel mai bun din țară”, a spus Dragomir, potrivit fanatik.

FCSB ocupă locul 10 în clasamentul Superligii României cu 40 de puncte. După 27 de etape, echipa pregătită de Elias Charalambous a bifat 11 victorii, șapte remize și nouă eșecuri.