Arsenal, transfer colosal: plătește 80 de milioane de euro. Premier League, exclusiv pe VOYO

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Arsenal nu își permite să piardă titlul în acest sezon de Premier League, mai ales că una dintre marile rivale, Manchester City, are problemele cu fair-play-ul financiar.

Însă, Mikel Arteta știe că mai are nevoie de întăriri, iar una dintre țintele iernii este Antonio Nusa, extremă stânga în vârstă de 21 de ani, născut în localitatea norvegiană Langhus, care în acest moment este legitimat în Bundesliga, la Red Bull Leipzig.

Arsenal vrea să-l transfere pe Antonio Nusa! Trebuie să plătească 80 de milioane de euro

Nusa a semnat în urmă cu doar doi ani, un contract pe cinci ani, cu RB Leipzig. La acel moment doar un talentat tânăr norvegian, de doar 19 ani, a fost adus pentru suma de 20 de milioane de euro.

Totuși, el venea după un sezon solid la Club Bruges, unde a înregistrat patru goluri și patru pase decisive în 46 de apariții. Deși mai multe cluburi de renume din Premier League au fost interesate de serviciile sale, Leipzig a reușit să îl convingă pe Nusa să se alăture proiectului care la acea vreme era coordonat de Marco Rose, între timp ajuns la Bournemouth.

”Sunt extrem de mândru să mă aflu acum la RB Leipzig și în Bundesliga. Clubul mi-a prezentat o viziune clară și un plan bine definit, care m-au convins pe deplin. Este un pas mare pentru mine, dar sunt pregătit pentru această provocare.

Când am jucat aici cu Bruges în 2021, am fost foarte impresionat de centrul de antrenament și de academie, iar stadionul m-a lăsat fără cuvinte.

Este un sentiment uimitor să pot juca acolo în fața a peste 45.000 de fani”, spunea Nusa în momentul transferului în Bundesliga.

Antonio Nusa, fotbalistul cu care Arsenal vrea să triumfe în Premier League și Liga Campionilor

Acum, se discută despre trecerea lui Nusa în Premier League din nou, dar la Arsenal. E posibil ca ”tunarii” să plătească o sumă colosală pentru aducerea nordicului, de 80 de milioane de euro!

Aceasta este suma despre care se discută că o solicită RB Leipzig pentru a-și vinde starul, care în acest sezon a adunat 15 meciuri, șase goluri și opt pase decisive. În total, pentru Leipzig a adunat, din momentul transferului și până acum, 86 de jocuri, 16 goluri și 19 pase decisive.

Altfel, Transfermarkt îl cotează pe starul din Bundesliga la 45 de milioane de euro.