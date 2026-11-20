Budapesta vrea să organizeze Jocurile Olimpice din 2036

Capitala Ungariei, Budapesta, ia în calcul o abordare regională pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 2036, prin utilizarea unor baze existente în Austria şi Slovacia, au anunţat joi oficiali ai municipalităţii şi din domeniul sportului, transmite agenţia Xinhua.

Vorbind la Sport Forum Hungary, organizatorii au propus un concept care să menţină Budapesta drept principala gazdă făcând trimitere şi la facilităţile din Viena şi din Bratislava pentru reducerea necesităţii unor noi construcţii şi pentru a putea armoniza pregătirile pentru găzduirea Jocurilor Olimpice cu dezvoltarea regională extinsă.

Primarul Budapestei, Gergely Karacsony, a spus că a avansat ideea organizării Jocurilor Olimpice cu ceilalţi omologi ai săi în ambele capitale şi a observat că aceştia au fost receptivi.

Propunerea este în acest moment într-o fază exploratorie, iar el şi ceilalţi au avertizat că în ceea ce priveşte legăturile de transport, finanţarea şi consultarea publică încă trebuie soluţionată.

Ungaria este una dintre cele şapte ţări din Comitetul Internaţional Olimpic care şi-a confirmat interesul pentru găzduirea Jocurilor Olimpice din 2036, alături de Germania, India, Qatar, Coreea de Sud, Africa de Sud şi Turcia.

Gazda Jocurilor Olimpice va fi aleasă la jumătatea anului 2029.

Zsolt Gyulay: „Este o versiune dedicată Europei Centrale”

Preşedintele Comitetului Olimpic Ungar, Zsolt Gyulay, a declarat că planul va include de asemenea oraşe din Ungaria, precum Szeged şi Debrecen.

Disciplinele olimpice pot fi alocate bazelor existente din regiune, mai multe sate olimpice mici putând înlocui o singură bază mai mare.

''Conceptul nostru este o versiune dedicată Europei Centrale'', a spus Gyulai.

Comitetul olimpic şi consiliul municipal al Budapestei au dezvoltat un masterplan pentru a-l prezenta CIO şi speră să treacă în următoarea fază a procesului de selecţie din martie 2027.

Discuţiile au avut loc în cadrul celei de-a cincea ediţii a Forumului Sportului Ungar, desfăşurat pe 18 şi 19 noiembrie, la Groupama Arena, care a reunit organizaţii sportive, cluburi, afaceri din domeniu şi investitori în cadrul unor sesiuni dedicate finanţării sportului, tehnologiei, dezvoltării sportului şi participării pe scară largă.

În cele două paneluri de discuţii dedicate Jocurilor Olimpice, vorbitorii au subliniat că Jocurile Olimpice trebuie să se încadreze dezvoltării pe termen lung a oraşului şi să nu încerce să forţeze oraşul să se adapteze.

Karacsony a făcut trimitere la îmbunătăţirea legăturilor de cale ferată din zonele limitrofe oraşelor, la accesul mai bun în ceea ce priveşte accesul la aeroport, găzduirea studenţilor şi spaţiile publice de pe malul Dunării ca fiind proiecte de care Budapesta are nevoie indiferent dacă va găzdui Jocurile Olimpice sau nu şi a sugerat totodată că un calendar pentru Jocurile Olimpice ar putea ajuta la o mai bună coordonare şi accelerare a acelor investiţii.

Planificatorii susţin că Dunărea ar putea fi un element central al viziunii de candidatură, conectând bazele şi noile proiecte din apropierea cursurilor de apă proiectate să fie mai accesibile şi mai sustenabile.

Karacsony a spus că Jocurile Paralimpice ar putea de asemenea să constituie un factor rapid de îmbunătăţiri privind transportul public accesibil şi spaţiile publice, evidenţiind în acelaşi timp necesitatea pentru o consultare publică amplă.â

Peter Oszko a explicat de ce implicarea Budapestei ar face organizarea Jocurilor Olimpice mai eficientă

Peter Oszko, fost ministru de finanţe al Ungariei şi preşedinte al O3 Partners, a declarat că folosirea cooperării şi a facilităţilor existente ar face organizarea Jocurilor Olimpice mai eficientă din punct de vedere al costurilor şi ar oferi afacerilor stimulente mai clare de a investi.

El a mai spus că pregătirile ar putea de asemenea să furnizeze un teren de testare pentru companiile ungare din domeniul tehnologiei sporturilor şi le-ar putea ajuta să se dezvolte într-o piaţă mai mare la nivel regional.

Radovan Jelasity, preşedintele şi directorul executiv al Erste Bank Ungaria, a subliniat eventualele beneficii ale legăturilor mai rapide de transport între Budapesta, Viena şi Bratislava pentru hoteluri, restaurante, proprietăţi şi alte servicii.

El a cerut să se ia în considerare ceea ce a oferit transportul de mare viteză pe calea ferată şi timpii mai mici de deplasare în China, Japonia şi Franţa.

Vorbitorii au convenit că finanţarea şi utilizarea sustenabilă a facilităţilor după Jocurile Olimpice vor fi decisive.

Attila Szalay-Berzeviczy, preşedintele Fundaţiei BOM pentru Sportul Ungar, a cerut un pachet mix de dezvoltare financiară din partea UE, investiţii private şi un control strict al bugetului care asigure că proiectul se potriveşte cu capacitatea fiscală a Ungariei.

El a descris Jocurile Olimpice drept ''glazura prăjiturii'' unei agende de dezvoltare mai ample.

În ceea ce priveşte turismul, Oliver Csendes, şeful Agenţiei Maghiare de Turism, a avertizat că evenimentele majore pot face în acelaşi timp ca preţurile să fie prea mari pentru unii turişti, dar şi să atragă vizitatori care cheltuiesc mult.

Oportunitatea pe termen lung, a mai spus acesta, este de a transforma expunerea globală într-un interes susţinut în ceea ce priveşte Budapesta şi regiunea înconjurătoare.

Orice capacitate hotelieră suplimentară trebuie să fie sprijinită de cerere după Jocurile Olimpice, organizarea de conferinţe şi turismul economic fiind printre opţiunile enumerate pentru a menţine folositoare facilităţile.

Pentru participanţii la forum, măsura cea mai importantă a succesului va fi moştenirea după aceste Jocuri Olimpice: îmbunătăţirile durabile ale transportului, facilităţile sportive şi spaţiile publice care pot deservi comunităţile locale mult timp după ce sportivii şi spectatorii au plecat, scrie Agerpres.