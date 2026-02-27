”U” Cluj s-a impus cu 4-0 în fața Oțelului, într-un meci din runda 29 a Superligii. Ardelenii au punctat prin Macalou (4'), Lukic (27'), Coubiș (70') și Drammeh (75').

Lameria a spus lucrurilor pe nume: „Eram una dintre cele mai bune echipe din Superliga”

Mijlocașul Oțelului a fost dezamăgit după înfrângerea la scor a echipei sale.

Joao Lameria a explicat faptul că el și colegii săi trebuie să își revină la forma din urmă cu câteva etape.

„Noi plecăm acasă supărați, chiar dacă nu mergem în play-off e importanta să stăm cât mai sus în clasament. Acest meci a fost foarte important pentru noi, acum trebuie să ne golim mintea și să ne resetăm.

Am revenit în meciul cu UTA de la aceeași deferență de scor, acum nu a mai mers. Trebuie să revedem meciul și să înțelegem ce am greșit.

Acum două luni eram una dintre cele mai bune echipe din Superliga, dar acum nu mai este așa, am și pierdut jucători, dar trebuie să luptăm în continuare”, a spus Joao Lameira.

În urma acestei înfrângeri, Oțelul va rămâne pe poziția a 10-a în Superliga, dar celelalte echipei se pot apropia de gălățeni, care au 41 de puncte în acest moment.

De cealaltă parte, ”U” Cluj și-a asigurat locul în play-off cu această victorie și se află pe poziția a patra.