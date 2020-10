"Ne-a iesit totul in seara asta! Puteam sa mai inscriem!" :) Ionut Vina, EXTAZIAT dupa victoria cu 5-0 in fata lui FC Hermannstadt

FCSB a obtinut o victorie senzationala in fata celor de la FC Hermannstadt, scor 5-0.

Ionut Vina s-a aratat optimist dupa victoria din a 8-a etapa a Ligii 1. Fotbalistul a declarat ca, alaturi de colegii sai, a reusit tot ceea ce si-a propus si a spus ca este increzator ca echipa va reusi sa-si indeplineasca obiectivele din acest sezon.

"A fost un meci excelent, ce ne-am propus ne-a iesit. Am vrut sa rezolvam meciul din prima repriza si asa a si fost. Suntem cu siguranta in crestere pentru ca a fost aceasta pauza foarte benefica, datorita meciurilor nationalei. Ne-am antrenat bine si cred ca suntem intr-o forma ascendenta. Ne-a dat inapoi pandemia, am avut cazurile acelea, dar cred ca am trecut cu bine peste, iar acum staff-ul si motivarea noastra o sa ne duca pe locul 1.

Nu ma gandeam la un asemenea scor, dar ma bucur ca ne-a iesit totul in seara asta. Am avut multe ocazii, puteam sa mai inscriem. La pauza am vrut sa nu primim gol pentru ca era important si sa mai inscriem daca se poate si am facut asta. Am simtit ca suntem peste ei, ca ii dominam, si vrem sa facem acest lucru in fiecare meci.

Ne gandim la titlu si la Cupa Romaniei, suntem aproape de primul loc si speram sa o tinem tot asa. Profitam de fiecare pas gresit al contracandidatelor si, daca vom juca la fel ca in seara asta de fiecare data, vom reusi sa ne indeplinim obiectivele", a declarat Ionut Vina la finalul partidei dintre FCSB si FC Hermannstadt.