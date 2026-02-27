Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul „Cluj Arena” în cadrul etapei #29 din Superliga României.

Scorul a fost deschis de Macalou în minutul 4, iar avantajul a fost dublat de Jovo Lukic în minutul 27.

Dominația clujeană a continuat în repriza secundă, iar „studenții” au punctat prin Coubiș (70) și Drammeh (75).

Dan Nistor: „Cel mai important e meciul din Cupă”

La finalul partidei, Dan Nistor a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Veteranul a vorbit despre jocul echipei sale și despre calificarea în play-off.

„Cred că merităm victoria. Am făcut un joc foarte bun și cred că merităm să fim în play-off.

(n.r. – despre meciul cu FCSB) Nu știu, vom vedea. Cel mai important e meciul din Cupă. Dacă vom câștiga, mergem în semifinalele Cupei și cred că este o performanță din nou notabilă.

Ne-am calificat în play-off, este o performanță bună, clubul crește, lucrul ăsta se vede pe teren și în tribune. Lumea a venit în număr mare. Sper ca și la meciul de marți cu cei de la Sibiu să vină.

Oamenii nu știu, am fost accidentat, am avut probleme. E normal ca lumea să aștepte multe de la mine, sunt jucător cu experiență.

(n.r. – ce îi mai trebuie lui U Cluj) Cred că din aceste 3 echipe, cu CFR ne-am bătut singuri, iar singura echipă care ne-a pus probleme este Craiova. În rest, au fost meciuri echilibrate. Cel mai bun să câștige”, a spus Dan Nistor după meci.

În urma acestui rezultat, „U” Cluj a ajuns la 51 de puncte și ocupă locul #4, în timp ce Oțelul a rămas pe locul 10 cu 41 de puncte.