"Am fost o rusine de echipa, nu meritam nimic azi!" Viera, omul CADOU pentru golurile FCSB, terminat dupa dezastrul de pe National Arena

FC Hermannstadt a fost invinsa cu 5-0 de FCSB.

Viera a fost unul dintre jucatorii care au gafat enorm in duelul cu FCSB, punandu-le pe tava mai multe ocazii importante "ros-albastrilor". La finalul partidei, fotbalistul s-a declarat dezamagit de prestatia sa si a punctat faptul ca echipa trebuie sa se trezeasca pentru a putea sa tina piept urmatorului adversar din Liga 1, Universitatea Craiova.

"In primul rand, am jucat foarte prost, nu meritam nimic in seara asta. FCSB e o echipa mult mai buna si am primit 5 goluri, nu am nimic de spus dupa o asemenea infrangere. Daca incepem meciul la 2-0, nu avem nicio sansa. Am inceput meciul foarte tematori si am primit doua goluri, nu prea am jucat bine si trebuie sa ne trezim. Avem meci cu Craiova si trebuie sa ne trezim!

Am gresit si nu am voie sa fac astfel de greseli pentru ca am experienta. Acum trebuie sa ne gandim la urmatorul meci. Atmosfera la pauza a fost foarte trista, nu prea am vorbit in vestiar, era 4-0 si ne gandeam sa limitam dezastrul. Cred ca a fost normal sa pierdem cu 5-0 astazi. FCSB e o echipa valoroasa, cu jucatori foarte valorosi si care au incredere in ei, iar daca si tu faci o greseala, te taxeaza imediat", a declarat Viera dupa partida din etapa a 8-a a Ligii 1.