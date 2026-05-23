Ioan Varga l-a ironizat pe Daniel Pancu: „Probabil a câștigat Champions League”

Ioan Varga l-a ironizat pe Daniel Pancu: „Probabil a câștigat Champions League” Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ioan Varga a comentat ultimele declarații făcute de Daniel Pancu.

TAGS:
Daniel PancuCFR ClujRapidSuperliga
Din articol

Daniel Pancu a anunțat după meciul cu FC Argeș, încheiat 1-1, că va pleca din Gruia, iar cea mai probabilă destinație a sa va fi Rapid.

Ioan Varga l-a taxat pe Daniel Pancu: „Are un comportament care lasă de dorit”

  • Daniel pancu
×
Pancu cfr
Pancuu
Pancu
Pancu fcsb
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tehnicianul a reușit performanța de a o califica pe CFR Cluj în preliminariile Conference League, chair dacă formația ardeleană se afla departe de locurile de play-off în momentul în care Daniel Pancu a fost instalat pe banca echipei.

Cu toate acestea, Ioan Varga nu a trecut peste declarațiile pe care le-a făcut antrenorul în ultima perioadă și l-a ironizat pe Daniel Pancu.

„Îi mulțumesc lui Pancu pentru tot ce a făcut, dar îmi pare rău că are un comportament care lasă de dorit. Mă așteptam la mai mult respect din partea lui, ceea ce noi i-am oferit.

Nu știu dacă simte asta sau nu, dar îi mulțumesc pentru tot ce a făcut. Și îi urez succes oriunde va merge. Să fie sănătos și să-l ajute Dumnezeu! Noi avem drumul nostru.

Vom face o echipă și mai puternică. Îi felicit pe băieți și le mulțumesc pentru că au rămas puternici, au dat tot ce au avut mai bun, chiar și când era greu. Sezonul viitor va fi mult mai bine și îi voi recompensa ca să le arăt mulțumirea.

Revenind la Pancu, faptul că vorbește așa urât de noi și de clubul nostru înseamnă că e o persoană foarte importantă și că are un CV de lăudat. Probabil a câștigat Champions League sau titlul cu vreo echipă! Sau a arătat vreo performanță cu vreo echipă.

A terminat cu CFR Cluj pe locul 3, dar asta nu înseamnă că a câștigat ceva. Nu înțeleg de unde răutatea la adresa clubului. Dacă vrea condiții de Champions League, trebuie să aibă școală de Champions League. Dar să fie sănătos!

Noi vom merge înainte. Nu vom plânge după el. El a realizat ceva notabil doar cu echipa mea, iar pentru asta merită mai multe laude băieții și toți cei din club. Cărora le mulțumesc din nou și abia aștept noul sezon”, a declarat Ioan Varga pentru GSP.ro.

Daniel Pancu: „Rapid îndeplinește absolut toate condițiile”

Tehnicianul lui CFR Cluj a dezvăluit care va fi următorul său pas după ce părăsește echipa ardeleană. Daniel Pancu a spus că își dorește să meargă la Rapid, pentru a-i lua locul lui Costel Gâlcă.

(n.r. S-a vorbit foarte mult de Rapid, alegi cu sufletul?) Nu e vorba de suflet, Rapid în momentul de față are toate condițiile, îndeplinește absolut toate condițiile. De la bază de pregătire, de la salarii, de la stabilitate. 

E un club foarte puternic, e o dorință a mea și cred că e normal la orice antrenor să își dorească să meargă acolo. Nu este nicio problemă că nu e în cupele europene, va fi și acolo.”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Nici Rapid, nici CFR? Neluțu Varga nu-l mai vrea pe Pancu: ”Nu mai este în planul nostru”
Nici Rapid, nici CFR? Neluțu Varga nu-l mai vrea pe Pancu: ”Nu mai este în planul nostru”
Răsturnare de situație? ”Am niște informații că Rapid n-o să-l ia pe Pancu”
Răsturnare de situație? ”Am niște informații că Rapid n-o să-l ia pe Pancu”
Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia
Prima reacție de la CFR Cluj după ce s-a scris că Daniel Pancu rămâne în Gruia
Lovitură de teatru în cazul lui Daniel Pancu! Anunțul lui Ioan Becali
Lovitură de teatru în cazul lui Daniel Pancu! Anunțul lui Ioan Becali
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
ULTIMELE STIRI
Șocant: Adrian Șovea, care alerga pentru copiii instituționalizați, lovit de mașină și aruncat într-un șanț!
Șocant: Adrian Șovea, care alerga pentru copiii instituționalizați, lovit de mașină și aruncat într-un șanț!
Bogdan Stancu a văzut ce a făcut Mirel Rădoi la Gaziantep și nu s-a ferit de cuvinte: „Sunt convins!”
Bogdan Stancu a văzut ce a făcut Mirel Rădoi la Gaziantep și nu s-a ferit de cuvinte: „Sunt convins!”
Iuliu Mureșan iese la atac după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj: „Te vinde la prima cotitură”
Iuliu Mureșan iese la atac după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj: „Te vinde la prima cotitură”
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“
Fotbalistul de top care și-a ucis iubita și a dat-o de mâncare la câini a fost prins
Fotbalistul de top care și-a ucis iubita și a dat-o de mâncare la câini a fost prins
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Pep Guardiola a semnat!

Pep Guardiola a semnat!

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!



Recomandarile redactiei
Bogdan Stancu a văzut ce a făcut Mirel Rădoi la Gaziantep și nu s-a ferit de cuvinte: „Sunt convins!”
Bogdan Stancu a văzut ce a făcut Mirel Rădoi la Gaziantep și nu s-a ferit de cuvinte: „Sunt convins!”
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“
Iuliu Mureșan iese la atac după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj: „Te vinde la prima cotitură”
Iuliu Mureșan iese la atac după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj: „Te vinde la prima cotitură”
Fotbalistul de top care și-a ucis iubita și a dat-o de mâncare la câini a fost prins
Fotbalistul de top care și-a ucis iubita și a dat-o de mâncare la câini a fost prins
El e marele favorit pentru a prelua postul de antrenor la CFR Cluj!
El e marele favorit pentru a prelua postul de antrenor la CFR Cluj!
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

stirileprotv Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

stirileprotv Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!