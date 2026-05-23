Ioan Varga l-a ironizat pe Daniel Pancu: „Probabil a câștigat Champions League”

Daniel Pancu a anunțat după meciul cu FC Argeș, încheiat 1-1, că va pleca din Gruia , iar cea mai probabilă destinație a sa va fi Rapid.

Tehnicianul a reușit performanța de a o califica pe CFR Cluj în preliminariile Conference League, chair dacă formația ardeleană se afla departe de locurile de play-off în momentul în care Daniel Pancu a fost instalat pe banca echipei.

Cu toate acestea, Ioan Varga nu a trecut peste declarațiile pe care le-a făcut antrenorul în ultima perioadă și l-a ironizat pe Daniel Pancu.

„Îi mulțumesc lui Pancu pentru tot ce a făcut, dar îmi pare rău că are un comportament care lasă de dorit. Mă așteptam la mai mult respect din partea lui, ceea ce noi i-am oferit.

Nu știu dacă simte asta sau nu, dar îi mulțumesc pentru tot ce a făcut. Și îi urez succes oriunde va merge. Să fie sănătos și să-l ajute Dumnezeu! Noi avem drumul nostru.

Vom face o echipă și mai puternică. Îi felicit pe băieți și le mulțumesc pentru că au rămas puternici, au dat tot ce au avut mai bun, chiar și când era greu. Sezonul viitor va fi mult mai bine și îi voi recompensa ca să le arăt mulțumirea.

Revenind la Pancu, faptul că vorbește așa urât de noi și de clubul nostru înseamnă că e o persoană foarte importantă și că are un CV de lăudat. Probabil a câștigat Champions League sau titlul cu vreo echipă! Sau a arătat vreo performanță cu vreo echipă.

A terminat cu CFR Cluj pe locul 3, dar asta nu înseamnă că a câștigat ceva. Nu înțeleg de unde răutatea la adresa clubului. Dacă vrea condiții de Champions League, trebuie să aibă școală de Champions League. Dar să fie sănătos!

Noi vom merge înainte. Nu vom plânge după el. El a realizat ceva notabil doar cu echipa mea, iar pentru asta merită mai multe laude băieții și toți cei din club. Cărora le mulțumesc din nou și abia aștept noul sezon”, a declarat Ioan Varga pentru GSP.ro.

Daniel Pancu: „Rapid îndeplinește absolut toate condițiile”

Tehnicianul lui CFR Cluj a dezvăluit care va fi următorul său pas după ce părăsește echipa ardeleană. Daniel Pancu a spus că își dorește să meargă la Rapid, pentru a-i lua locul lui Costel Gâlcă.

„(n.r. S-a vorbit foarte mult de Rapid, alegi cu sufletul?) Nu e vorba de suflet, Rapid în momentul de față are toate condițiile, îndeplinește absolut toate condițiile. De la bază de pregătire, de la salarii, de la stabilitate.

E un club foarte puternic, e o dorință a mea și cred că e normal la orice antrenor să își dorească să meargă acolo. Nu este nicio problemă că nu e în cupele europene, va fi și acolo.”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.