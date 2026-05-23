După finalul partidei dintre CFR Cluj și FC Argeș (1-1), Pancu a anunțat că sunt șanse mici pentru a continua în Gruia și din sezonul viitor, chiar dacă și-a câștigat un nou contract, valabil pentru încă două sezoane, după calificarea în Conference League.

Fostul selecționer al naționalei U21 a pus câteva condiții pentru a rămâne la echipă: vrea condiții mai bune la baza de pregătire, salariile să fie plătite la zi, jucătorii importanți să nu fie vânduți și, în plus, să fie aduse câteva ”întăriri” pentru sezonul următor.

Neluțu Varga: ”Pancu nu mai este în planul nostru”

Chiar dacă părea că Rapid ar urma să fie următoarea sa destinație, se pare că varianta ar fi picat din cauza clauzei de reziliere de 50.000 de euro, pe care giuleștenii nu ar vrea s-o plătească, anunță Fanatik.ro. Dacă nu se va ”transfera” la echipa sa de suflet, Pancu nu va rămâne nici la CFR Cluj.

Neluțu Varga, principalul acționar al CFR-ului, este plecat din țară și i-a delegat pe Iuliu Mureșan și Marian Copilu să se ocupe de problemele clubului în această perioadă, dar a transmis un mesaj clar: Pancu nu intră în planuri pentru sezonul următor.

”Sunt în Africa, se ocupă de acest lucru domnul Mureșan și Marian Copilu. Din partea mea, nu mai este în planul nostru”, a spus Varga, în exclusivitate pentru Sport.ro.

CFR Cluj a încheiat play-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Daniel Pancu, ținând cont de declarațiile sale tăioase la adresa conducerii din Gruia. Și președintele Iuliu Mureșan a lăsat de înțeles că, în acest context, o colaborare pentru sezonul următor ar fi dificilă.

”În anumite condiții pe care le-am pune noi, da (n.r. - să continue la CFR), dar e greu, pentru că așa de mult a vorbit împotriva clubului, chiar și aseară... a fost așa un moment frumos și emoționant, plin de mare încărcătură, și în loc să mulțumească clubului că i-a oferit șansa să antreneze o astfel de echipă, el tot dă în noi, că nu avem bază, că nu avem nu știu ce...”, a spus Mureșan, pentru Sport.ro.