Deși lucrurile păreau bătute în cuie, iar Daniel Pancu urma să devină antrenorul lui Rapid din această vară, în ultimele ore, s-a petrecut o răsturnare de situație în cazul tehnicianului.

Daniel Pancu rămâne la CFR Cluj

La doar câteva ore după ce și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj, Daniel Pancu a aflat că nu va părăsi formația din Gruia.

Ioan Becali, agentul lui Daniel Pancu, a mărturisit că, în urma discuțiilor cu Ioan Varga și cu Iuliu Mureșan, s-a stabilit faptul că antrenorul va continua pe banca celor de la CFR Cluj și în următorul sezon.

Contractul antrenorului s-a prelungit automat după ce CFR Cluj s-a calificat în preliminariile Conference League, iar pentru a ajunge la Rapid, așa cum și-ar dori, giuleștenii ar fi nevoiți să plătească o clauză de reziliere de 50.000 de euro. Rapid a refuzat acest lucru și i-a propus antrenorului să își plătească singur clauza, însă tehnicianul a refuzat.

”Daniel Pancu rămâne la CFR Cluj, are contract. Am vorbit cu Neluțu Varga și cu Iuliu Mureșan”, a transmis Ioan Becali, conform Fanatik.

Problema este faptul că între Daniel Pancu și conducerea clubului din Gruia a apărut o ruptură, iar Ioan Varga, patronul ardelenilor, l-a jignit chiar pe antrenor.

După discursul dur al lui Pancu, Neluțu Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj, a reacționat categoric și l-a făcut praf pe tehnician.

„E decizia lui! Noi ne-am concentrat pe un antrenor mult mai compatibil cu noi. Eu cred că nu este nicio pierdere. În schimb, este urât din partea lui că a ținut acest subiect în reflectoarele jurnaliștilor. Mie nu-mi place deloc! Se vede că este un om fără caracter, un om de nimic, sincer! Nu are rost să spun mai multe. Nu vreau să intru în polemică, nu mă interesează”, spunea Varga despre Pancu.