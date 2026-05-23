După discursul dur la adresa conducerii, Pancu, aflat în tratative cu Rapid, nu ar mai intra oricum în planurile ardelenilor pentru sezonul următor, așa cum a anunțat Neluțu Varga, acționarul majoritar al echipei.

”Sunt în Africa, se ocupă de acest lucru domnul Mureșan și Marian Copilu. Din partea mea, nu mai este în planul nostru”, a spus Varga, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Toni Conceicao, favorit pentru a prelua CFR Cluj!

În acest context, CFR Cluj trebuie să găsească un alt antrenor, iar primul contactat a fost Edi Iordănescu, cel care a mai fost antrenor în Gruia în două rânduri (2018, respectiv 2020-2021), reușind să câștige un titlu. Doar că este foarte greu de crezut că cerințele fostului selecționer vor fi îndeplinite de oficialii din Gruia, astfel că ardelenii s-au orientat către un alt tehnician.

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, marele favorit pentru postul de antrenor al echipei este Toni Conceicao (64 de ani), cel care mai pregătit CFR în trei rânduri, ultima oară în sezonul 2018-2019.

În cele trei ”mandate” la CFR Cluj, antrenorul portughez, fost selecționer al naționalei Camerunului, a strâns 82 de meciuri pe banca echipei din Gruia, cu care a câștigat două Cupe ale României și o Supercupă.