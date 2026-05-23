Alexandru Hațieganu
CFR Cluj este în căutarea unui nou antrenor, după ce Daniel Pancu (48 de ani) a lăsat de înțeles că nu va mai rămâne, deoarece condițiile sale nu sunt îndeplinite de conducere.

După discursul dur la adresa conducerii, Pancu, aflat în tratative cu Rapid, nu ar mai intra oricum în planurile ardelenilor pentru sezonul următor, așa cum a anunțat Neluțu Varga, acționarul majoritar al echipei.

”Sunt în Africa, se ocupă de acest lucru domnul Mureșan și Marian Copilu. Din partea mea, nu mai este în planul nostru”, a spus Varga, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Toni Conceicao, favorit pentru a prelua CFR Cluj!

În acest context, CFR Cluj trebuie să găsească un alt antrenor, iar primul contactat a fost Edi Iordănescu, cel care a mai fost antrenor în Gruia în două rânduri (2018, respectiv 2020-2021), reușind să câștige un titlu. Doar că este foarte greu de crezut că cerințele fostului selecționer vor fi îndeplinite de oficialii din Gruia, astfel că ardelenii s-au orientat către un alt tehnician.

Din informațiile obținute de PRO TV și Sport.ro, marele favorit pentru postul de antrenor al echipei este Toni Conceicao (64 de ani), cel care mai pregătit CFR în trei rânduri, ultima oară în sezonul 2018-2019.

În cele trei ”mandate” la CFR Cluj, antrenorul portughez, fost selecționer al naționalei Camerunului, a strâns 82 de meciuri pe banca echipei din Gruia, cu care a câștigat două Cupe ale României și o Supercupă.

În ultima perioadă, portughezul a fost apropiat de fotbalul românesc și a venit chiar și în țara noastră pentru a urmări ”pe viu” câteva partide. Ultima oară s-a întâmplat în luna aprilie, când a fost prezent la duelul din Cupa României dintre Dinamo și Universitatea Craiova, câștigat de olteni la penalty-uri.

CFR Cluj a încheiat paly-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.

Daniel Pancu: „Rapid îndeplinește absolut toate condițiile”

Tehnicianul lui CFR Cluj a dezvăluit care va fi următorul său pas după ce părăsește echipa ardeleană. Daniel Pancu a spus că își dorește să meargă la Rapid, pentru a-i lua locul lui Coste Gâlcă.

(n.r. S-a vorbit foarte mult de Rapid, alegi cu sufletul?) Nu e vorba de suflet, Rapid în momentul de față are toate condițiile, îndeplinește absolut toate condițiile. De la bază de pregătire, de la salarii, de la stabilitate. 

E un club foarte puternic, e o dorință a mea și cred că e normal la orice antrenor să își dorească să meargă acolo. Nu este nicio problemă că nu e în cupele europene, va fi și acolo.”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.

