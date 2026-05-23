Echipa de pe ”Constantin Rădulescu” s-a calificat în preliminariile Conference League după un sezon de-a dreptul nebun. Daniel Pancu a preluat echipa în toamnă într-o stare mizerabilă, iar în cele din urmă a reușit să o aducă pe drumul cel bun, să o califice în play-off și să obțină și un loc de Europa la finalul stagiunii.

Ardelenii au încheiat sezonul 2025/26 pe locul trei cu 43 de puncte. După zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, vicecampioana României a bifat patru victorii și patru rezultate de egalitate, la care s-au adăugat două înfrângeri. În play-off, CFR Cluj a bifat opt reușite și a încasat șapte goluri.

Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”

După CFR Cluj - FC Argeș 1-1, ultimul meci din play-off, Pancu a spus, cu subiect și predicat, că cerințele sale de a rămâne la echipa din Gruia - salarii la timp, condiții mai bune la baza de pregătire sau transferuri - sunt îndeplinite în altă parte. La Rapid.

Ilie Dumitrescu a explicat că Pancu și-a demonstrat calitățile la CFR Cluj. Fostul internațional român a susținut și că poziția tehnicianului e justificată, în contextul în care Pancu și-a îndeplinit obiectivele la echipa ardelenilor, dar nu a primit garanția că lucrurile se vor schimba.

”Nu a lăsat loc de interpretare, e 100%. Lucrurile sunt foarte clare când ajungi să spui așa ceva…Să faci performanță în condițiile astea… El a mulțumit la toată lumea.

A fost un pas important pentru cariera lui ceea ce s-a întâmplat la CFR Cluj. A reușit să arate ce calități are. A reușit să facă o atmosferă în vestiar în condițiile astea. A fost o situație complicată.

Când reușești și îți îndeplinești obiectivele, dacă lucrurile nu se schimbă, nu are cum să îți mai meargă. Dar dacă nu s-a văzut o îmbunătățire, dacă nu s-au schimbat lucrurile și nu are o garanție… A zis că se duce acolo unde e plătit”, a spus Ilie Dumitrescu la televiziunea Digi Sport.

Daniel Pancu a bifat la CFR Cluj 28 de apariții în toate competițiile pe banca tehnică a clubului de pe ”Constantin Rădulescu” și o medie de 2.07 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.