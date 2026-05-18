Cutremur în vestiarul lui CFR Cluj: Iuliu Mureșan anunță o „curățenie” masivă în Gruia

Cutremur în vestiarul lui CFR Cluj: Iuliu Mureșan anunță o „curățenie” masivă în Gruia Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Președintele ardelenilor a transmis că echipa se pregătește de o reconstrucție importantă pentru noul sezon, vizând îndepărtarea jucătorilor problemă.

TAGS:
Iuliu MuresanCFR ClujSuperliga
Din articol

CFR Cluj și-a asigurat locul 3 în play-off-ul SuperLigii și prezența în preliminariile Conference League, însă conducerea clubului plănuiește schimbări majore în această vară. Potrivit oficialilor echipei, restructurarea va cuprinde atât structura de management, cât și lotul de fotbaliști.

Iuliu Mureșan a detaliat strategia clubului, subliniind intenția de a renunța la fotbaliștii care afectează unitatea grupului, vizând în special o parte dintre cei care revin la club după ce au evoluat sub formă de împrumut la alte formații.

„Din păcate sau din fericire vin unii jucători pe care i-am împrumutat și dintre care sunt câțiva pe care nu ne putem baza și care nici nu sunt pozitivi în vestiar. Va trebui iar să încerc să curățăm vestiarul de niște turbulențe. Acum suntem o familie unită și asta este foarte important”, a spus președintele clubului din Gruia, potrivit Fanatik.

  • Dinamo bucuresti cfr cluj play off superliga superbet 16052026 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Negocieri pentru prelungiri și posibile transferuri din Portugalia

În paralel cu plecările preconizate, oficialii lucrează la renegocierea contractelor pentru anumiți jucători. Portarul Mihai Popa și fundașul Sheriff Sinyan, ale căror angajamente expiră la finalul lunii iunie, se află în negocieri pentru o eventuală prelungire a înțelegerilor.

„Sinyan nu e chiar subiect închis, dar șansele sunt mai mari să plece, într-adevăr. Mai avem o problemă cu Mihai Popa, portarul, care are contract până la 30 iunie și aș vrea să rămână. Am discutat cu el și vom mai avea o discuție săptămâna asta marți, miercuri, joi, numai asta o să facem, o să discutăm cu jucătorii pe care vrem să îi avem în continuare”, a adăugat oficialul feroviar.

Mureșan a menționat că există tatonări din partea impresarilor pentru Biliboc, deși nu s-a concretizat nimic momentan, în timp ce Damjan Djokovic este legat contractual de echipă încă un an. În privința campaniei de achiziții, președintele a transmis că CFR Cluj ar putea întări lotul cu doi sau trei jucători de naționalitate portugheză.

„Obligatoriu va trebui să și vindem, ca să ne asigurăm buget. De Biliboc avem câteva întrebări, dar nimic concret. Tatonări, mai sună impresari, dar totul este doar premergător. Djokovic mai are contract încă un an. Doar lui Sinyan și lui Popa le expiră. Poate aducem 2-3 portughezi”, a mai spus președintele ardelenilor.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Iuliu Mureșan intervine în scandalul momentului dintre Pancu și Varga: ”Cum se zice? Vorbele zboară, faptele rămân”
Iuliu Mureșan intervine în scandalul momentului dintre Pancu și Varga: ”Cum se zice? Vorbele zboară, faptele rămân”
Iuliu Mureșan a intervenit în direct la TV și a răbufnit: ”O vrăjeală de ofsaid!” Apoi, l-a făcut praf pe Bîrsan
Iuliu Mureșan a intervenit în direct la TV și a răbufnit: ”O vrăjeală de ofsaid!” Apoi, l-a făcut praf pe Bîrsan
Iuliu Mureșan, OUT de la CFR Cluj?! Președintele ardelenilor a intervenit în direct
Iuliu Mureșan, OUT de la CFR Cluj?! Președintele ardelenilor a intervenit în direct
ULTIMELE STIRI
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare
Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare
VOYO și PRO TV aduc în România formatul fenomen Burlacii: Foc în Paradis - reality show-ul unde iubirea, tentația și drama rescriu regulile jocului
VOYO și PRO TV aduc în România formatul fenomen Burlacii: Foc în Paradis - reality show-ul unde iubirea, tentația și drama rescriu regulile jocului
Hermannstadt - FCSB, LIVE TEXT, de la ora 20:30! Foștii campioni vor trimite rezervele pe teren
Hermannstadt - FCSB, LIVE TEXT, de la ora 20:30! Foștii campioni vor trimite rezervele pe teren
Play-out-ul Superligii fierbe! Ultimul meci al lui FCSB. Farul, Petrolul, Hermannstadt și Slobozia au emoții mari
Play-out-ul Superligii fierbe! Ultimul meci al lui FCSB. Farul, Petrolul, Hermannstadt și Slobozia au emoții mari
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului



Recomandarile redactiei
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Florin Prunea, șocat de marea gafă a lui Cristiano Bergodi: „Am înnebunit când am văzut”
Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare
Calendarul barajelor din Superliga. Când se joacă meciurile decisive pentru Europa și promovare
E gata! Fabrizio Romano anunță: Jose Mourinho la Real Madrid
E gata! Fabrizio Romano anunță: Jose Mourinho la Real Madrid
Coșmarul lui Reghecampf: fotbal printre capre și ruine! Imaginile sosite din Sudan, terifiante
Coșmarul lui Reghecampf: fotbal printre capre și ruine! Imaginile sosite din Sudan, terifiante
Starul descoperit de Hagi, la un pas de o rușine fotbalistică: e de nerecunoscut la doar 20 de ani!
Starul descoperit de Hagi, la un pas de o rușine fotbalistică: e de nerecunoscut la doar 20 de ani!
Alte subiecte de interes
„Dinamo este bine!” Iuliu Mureșan, convins că echipa din „Groapă” va trece cu bine peste probleme
„Dinamo este bine!” Iuliu Mureșan, convins că echipa din „Groapă” va trece cu bine peste probleme
Iuliu Mureșan, răspuns clar și răspicat la acuzele aduse de Gigi Becali
Iuliu Mureșan, răspuns clar și răspicat la acuzele aduse de Gigi Becali
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!