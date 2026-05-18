Cutremur în vestiarul lui CFR Cluj: Iuliu Mureșan anunță o „curățenie” masivă în Gruia

„Din păcate sau din fericire vin unii jucători pe care i-am împrumutat și dintre care sunt câțiva pe care nu ne putem baza și care nici nu sunt pozitivi în vestiar. Va trebui iar să încerc să curățăm vestiarul de niște turbulențe. Acum suntem o familie unită și asta este foarte important” , a spus președintele clubului din Gruia, potrivit Fanatik .

Iuliu Mureșan a detaliat strategia clubului, subliniind intenția de a renunța la fotbaliștii care afectează unitatea grupului, vizând în special o parte dintre cei care revin la club după ce au evoluat sub formă de împrumut la alte formații.

Negocieri pentru prelungiri și posibile transferuri din Portugalia

În paralel cu plecările preconizate, oficialii lucrează la renegocierea contractelor pentru anumiți jucători. Portarul Mihai Popa și fundașul Sheriff Sinyan, ale căror angajamente expiră la finalul lunii iunie, se află în negocieri pentru o eventuală prelungire a înțelegerilor.

„Sinyan nu e chiar subiect închis, dar șansele sunt mai mari să plece, într-adevăr. Mai avem o problemă cu Mihai Popa, portarul, care are contract până la 30 iunie și aș vrea să rămână. Am discutat cu el și vom mai avea o discuție săptămâna asta marți, miercuri, joi, numai asta o să facem, o să discutăm cu jucătorii pe care vrem să îi avem în continuare”, a adăugat oficialul feroviar.

Mureșan a menționat că există tatonări din partea impresarilor pentru Biliboc, deși nu s-a concretizat nimic momentan, în timp ce Damjan Djokovic este legat contractual de echipă încă un an. În privința campaniei de achiziții, președintele a transmis că CFR Cluj ar putea întări lotul cu doi sau trei jucători de naționalitate portugheză.

„Obligatoriu va trebui să și vindem, ca să ne asigurăm buget. De Biliboc avem câteva întrebări, dar nimic concret. Tatonări, mai sună impresari, dar totul este doar premergător. Djokovic mai are contract încă un an. Doar lui Sinyan și lui Popa le expiră. Poate aducem 2-3 portughezi”, a mai spus președintele ardelenilor.