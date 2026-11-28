Corvinul Hunedoara a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, Farul Constanţa, în etapa a 17-a din Superligă.

Mesajul lui Ioan Ovidiu Sabău după Corvinul - Farul 2-1

La finalul partidei, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul învinșilor, nu s-a ferit de cuvinte. Tehnicianul a admis că echipa sa este departe de nivelul necesar pentru a se califica în play-off.

„Am întâlnit un adversar care și-a dorit mai mult să câștige, o echipă cu identitate. Au alt spirit, fac totul cu multă pasiune și determinare. Ca atare, a venit această victorie meritată a Corvinului.

Ne lipsesc foarte multe lucruri pentru a fi o echipă competitivă care să se califice în play-off, jucători care sunt foarte mult sub ceea ce ar trebui să dea. La pretențiile pe care le avem de la unii jucători... au o contribuție limitată, apatici.

Trebuie să acționăm imediat, prea mult capul jos. Am avut ocazii, puteam să facem și 2-2, dar trebuie să fim realiști, mai avem de lucrat. Sunt multe lucruri de pus la punct. Am dat un gol frumos, un gol de excepție, a reușit să gestioneze foarte bine. Ei sunt o echipă de play-off, noi suntem departe”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

Caseta meciului

CORVINUL: Frânculescu – Fl. Iacob, Ivancevic, A. Manolache, Neacşa (Sergio Ribeiro 90+3') – Cărăruş, Roger (Goodlad 90+3') – Yeboah, Fabry (Hrezdac 90'), D. Pîrvulescu (M. Bratu 90') – Gillard (Abualnadi 90+3'). ANTRENOR: Florin Maxim

Frânculescu – Fl. Iacob, Ivancevic, A. Manolache, Neacşa (Sergio Ribeiro 90+3') – Cărăruş, Roger (Goodlad 90+3') – Yeboah, Fabry (Hrezdac 90'), D. Pîrvulescu (M. Bratu 90') – Gillard (Abualnadi 90+3'). Florin Maxim FARUL: R. Munteanu – Bouzamoucha, Aberdin (N. Popescu 84'), Dican – Sîrbu (Sylvestre 46'), Njike, Ahlinvi, Ţicu (D. Maftei 84') – Vînă (H. Traore 84'), N. Grigoryan, Radaslavescu (R. Tănasă 65'). ANTRENOR: Ioan Sabău

R. Munteanu – Bouzamoucha, Aberdin (N. Popescu 84'), Dican – Sîrbu (Sylvestre 46'), Njike, Ahlinvi, Ţicu (D. Maftei 84') – Vînă (H. Traore 84'), N. Grigoryan, Radaslavescu (R. Tănasă 65'). Ioan Sabău Cartonaşe galbene: Neacşa 85' / Sylvestre 47', Njike 90+3'

Neacşa 85' / Sylvestre 47', Njike 90+3' Arbitri: Szabolcs Kovacs – Mihai Marica, Marius Badea

Szabolcs Kovacs – Mihai Marica, Marius Badea Arbitri VAR: Radu Petrescu Radu – Daniel Mitruţi

Radu Petrescu Radu – Daniel Mitruţi Au marcat: Pîrvulescu 65' și 74' / Grigoryan 55'

Hunedorenii au acumulat 28 de puncte, care îi plasează pe locul 6, iar Farul urmează în clasament, pe locul 7, cu 24 de puncte.