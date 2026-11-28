Condusă din minutul 55, după golul lui Narek Grigoryan, Corvinul a întors scorul grație dublei lui Nicolae Pirvulescu din ultima jumătate de oră. Pentru hunedoreni a fost a patra victorie consecutivă în campionat.

Ilie Dumitrescu: "Florin Maxim nu va mai sta mult la Corvinul. E un antrenor cu mare potențial"

După ce Florin Maxim a dus Corvinul pe loc de play-off, 6, Ilie Dumitrescu este convins că antrenorul nu va mai rămâne multă vreme la echipă. Fostul mare internațional se așteaptă ca Maxim să încheie sezonul pe banca hunedorenilor, iar ulterior să înceapă o provocare la un alt club.

"Maxim e unul dintre cei mai buni antrenori. Proiectul ăsta de la Hunedoara e unul solid. E unu cred că va mai sta foarte mult timp la Hunedoara. E un antrenor cu tendințe moderne. Dacă te uiți la jocul Corvinului, pe ofensivă acoperă toate culoarele din față, au rotații foarte multe, au o identitate de joc. Se vede că este o echipă lucrată, iar maxim și-a pus amprenta în jocul echipei. Proiectul ăsta e foarte bun, ar fi ideal să rămână, dar eu cred că va face pasul la altă echipă.

El, din ianuarie, va începe cursul pentru licența Pro. Dacă e cursant, poate antrena. E un antrenor cu mare potențial. Mare potențial! Gândiți-vă că a câștigat un trofeu cu echipa asta, a avut o evoluție foarte bună și în cupele europene cu o echipă din Liga 2. Mă bucur că din ianuarie va începe cursul ăsta pentru licența Pro", a spus Ilie Dumitrescu, la Digisport, după Corvinul - Farul 2-1.

În urmă cu aproximativ trei luni, FCSB s-a arătat interesată de aducerea lui Florin Maxim, însă antrenorul nu este înscris încă la cursurile pentru licența Pro, motiv pentru care nu putea fi principal la formația roș-albastră.

Florin Maxim, fost secund la FC Voluntari și fost principal la CSC Șelimbăr, a preluat Corvinul Hunedoara în 2021. A câștigat Cupa României în 2024, când echipa era în Liga 2, și a jucat în cupele europene, unde a eliminat formația maghiară Paksi.

În sezonul trecut, Maxim a promovat cu Corvinul în Superliga, iar formația hunedoreană ocupă locul 6 după 17 etape, cu 28 de puncte.