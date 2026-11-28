La trei zile după ce a aterizat în Anglia, Edi Iordănescu a debutat la Watford. A fost 0-0 pe terenul lui Derby County, într-un meci în care gazdele au avut două goluri anulate, iar noua echipă a românului putea da lovitura în prelungiri.

Edi Iordănescu, după Derby - Watford 0-0: "Este un punct care poate reprezenta un nou început"

După meci, Edi Iordănescu a preferat să se concentreze asupra aspectelor pozitive, considerând că un punct este un bun punct de plecare pentru mandatul său de la Watford. E convins că are suficientă calitate în lot și așteaptă prima sa săptămână completă de antrenamente la clubul din Championship.

"Înaintea meciului mă gândeam la cele trei puncte, dar trebuie să fiu realist. Am avut o singură zi la dispoziție cu echipa, așa că nu este ușor să joci din trei în trei zile.

Este un punct care poate reprezenta un nou început. Aveam șapte meciuri consecutive fără niciun punct obținut în deplasare și nouă luni de când nu mai terminaserăm un meci în deplasare fără gol primit, așa că sunt bucuros că am obținut un punct fără să primim gol.

Am avut ocazii pe finalul meciului, dar îmi felicit băieții. Acum avem o săptămână la dispoziție pentru a ne odihni și, în același timp, pentru a ne pune pe picioare și a începe să muncim.

Există calitate în această echipă și am încredere în jucătorii mei. Mi-am dat seama că există calitate încă dinainte de a accepta această funcție", a spus Edi Iordănescu, după 0-0 cu Derby, la microfonul BBC.