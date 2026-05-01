Andrei Borza are până acum un sezon solid la Rapid și este unul dintre cei mai interesanți jucători din Superliga.

De ce a dispărut Andrei Vlad din lotul noii echipe: românul nu a jucat niciun minut de la transferul în Polonia

Noroc pentru Elias Charalambous? Walter Mazzarri nu s-a înțeles cu Iraklis Salonic

Fundașul stânga de 20 de ani este urmărit de mai multe cluburi din străinătate, iar Ioan Becali a dezvăluit că mai mult ca sigur va pleca în această vară de la Rapid.

Agentul jucătorului a spus și suma pe care o vor primi giuleștenii în urma transferului în străinătate a lui Andrei Borza.

„(n.r. – Veniți cu ofertă pentru Borza în vara asta?) În proporție de 85-90% da. S-ar putea să fie o ofertă chiar până la terminarea play-off-ului.

Pe unde l-am propus eu, simt. Sunt cluburi care nu mă anunță. Iau acreditare de la Rapid și vin. Știu că vine o echipă la meciul de luni, Rapid – CFR Cluj. I-am întrebat dacă au nevoie de ceva. Au zis că nu, că se descurcă. Nici nu îi vezi. Se ascund.

Așa au făcut și cu Kvaratskhelia. L-a văzut un scouter, l-a propus, s-a dus al doilea, a venit și la șeful scoutingului. După au mers și cu directorul sportiv să îl vadă și tot așa. (n.r. – Borza pleacă?) Sunt șanse mari. Are o clauză, care se plătește, 4.000.000 de euro, și cu asta basta”, a declarat Ioan Becali pentru Fanatik.

Fundașul stânga a venit la Rapid în august 2023, în urma unui transfer de la Farul care i-a costat pe giuleșteni 800.000 de euro.

Fotbalistul de 20 de ani a bifat 26 de partide în tricoul echipei lui Costel Gâlcă în acest sezon și a reușit două goluri și patru pase decisive.

2,5 milioane de euro este cota lui Andrei Borza, conform site-ului de specialitatea Transferamrkt.com.