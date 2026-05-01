Andrei Borza este foarte aproape să plece de la Rapid.

Andrei Borza are până acum un sezon solid la Rapid și este unul dintre cei mai interesanți jucători din Superliga.

Fundașul stânga de 20 de ani este urmărit de mai multe cluburi din străinătate, iar Ioan Becali a dezvăluit că mai mult ca sigur va pleca în această vară de la Rapid.

Agentul jucătorului a spus și suma pe care o vor primi giuleștenii în urma transferului în străinătate a lui Andrei Borza.

 (n.r. – Veniți cu ofertă pentru Borza în vara asta?) În proporție de 85-90% da. S-ar putea să fie o ofertă chiar până la terminarea play-off-ului.

Pe unde l-am propus eu, simt. Sunt cluburi care nu mă anunță. Iau acreditare de la Rapid și vin. Știu că vine o echipă la meciul de luni, Rapid – CFR Cluj. I-am întrebat dacă au nevoie de ceva. Au zis că nu, că se descurcă. Nici nu îi vezi. Se ascund.

Așa au făcut și cu Kvaratskhelia. L-a văzut un scouter, l-a propus, s-a dus al doilea, a venit și la șeful scoutingului. După au mers și cu directorul sportiv să îl vadă și tot așa. (n.r. – Borza pleacă?) Sunt șanse mari. Are o clauză, care se plătește, 4.000.000 de euro, și cu asta basta”, a declarat Ioan Becali pentru Fanatik.

Fundașul stânga a venit la Rapid în august 2023, în urma unui transfer de la Farul care i-a costat pe giuleșteni 800.000 de euro.

Fotbalistul de 20 de ani a bifat 26 de partide în tricoul echipei lui Costel Gâlcă în acest sezon și a reușit două goluri și patru pase decisive.

2,5 milioane de euro este cota lui Andrei Borza, conform site-ului de specialitatea Transferamrkt.com.

