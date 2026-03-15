Deși a fost condusă de două ori, Rapid a reușit să revină și s-a impus cu 3-2. Partida nu a fost însă lipsită de controverse, dinamoviștii reclamând în special faza de la golul de 2-2 marcat de Claudiu Petrila. Andrei Borza a refuzat să comenteze faza controversată din Rapid - Dinamo în care a fost protagonist În minutul 67, la un atac al Rapidului, Andrei Borza l-a împins pe Alexandru Musi în careul dinamovist și l-a deposedat. Ulterior, mingea a ajuns la Petrila, care a înscris superb din afara careului. După meci, Andrei Borza nici nu a vrut să aștepte finalul întrebării legate de presupusul său fault asupra lui Musi, spunând că nu dorește să comenteze. De asemenea, fundașul lateral a refuzat să revadă imaginea în fața reporterilor. "Nu vreau să comentez! E decizia arbitrului. Nu doresc să revăd faza, se vede la TV. Sunt foști arbitri și foști jucători care își pot spune părerea", a spus Borza.

Andrei Borza: "În fiecare zi vorbim despre titlu" Borza a fost în prim-plan și în startul meciului, când l-a faultat în propriul careu pe Alexandru Musi, iar Istvan Kovacs a dictat penalty după consultarea VAR. Jucătorul de la Rapid și-a prezentat scuzele după meci. "Este un sentiment foarte frumos, mai ales după cât am muncit să fim pe primul loc la începutul play-off-ului. Trebuie să continuăm tot așa. În primul rând, vreau să-mi cer scuze față de colegi și suporteri față de penalty-ul făcut. Nu am văzut adversarul și a dat înaintea mea în minge. Mă bur că echipa a avut o reacție foarte bună, m-a încurajat și am trecut peste. E o bucurie frumoasă pentru că în fiecare zi vorbim despre cum ar fi să luăm titlul, cum ar fi să ducem Rapidul unde merită. Asta ne motivează în fiecare zi să ne îndeplinim obiectivul. Va fi un play-off strâns pentru că Argeșul a bătut Craiova și a trecut pe locul 2 de pe locul 6", a mai spus Borza.

Marius Avram: "Borza l-a faultat pe Musi" Marius Avram, fost arbitru FIFA, consideră că VAR-ul ar fi trebuit să intervină, pentru că Borza l-a îndepărtat neregulamentar de lângă minge pe Alexandru Musi. ”Trebuie să spunem că e vorba de un fault. Jucătorul de la Rapid își împinge adversarul cu ambele brațe. Impactul e evident. Kovacs era foarte, foarte aproape. În opinia mea este o fază evidentă, iar cei din camera VAR trebuiau să îl cheme să revadă. Repet, sunt mai multe elemente. Îl împinge cu ambele mâini, îl trântește la pământ, are un impact direct asupra fazei. E fault”, a spus Marius Avram la Digi Sport