CFR Cluj va înfrunta Alashkert în turul 2 preliminar din Conference League CFR Cluj va înfrunta formația Alashkert în turul 2 preliminar din Conference League. Armenii s-au calificat dramatic, după ce au trecut de Yelimay Semey (Kazahstan), scor 1-1 în tur, 1-1 la retur (2-2 d.p., 6-5 d.l.d.). După 1-1 în partida tur din Armenia, echilibrul și suspansul s-au menținut și la retur. Alashkert a deschis scorul în minutul 4, prin Momo Toure, însă Yelimay Semey a restabilit rapid egalitatea, după șapte minute, prin Akmal Bakhtiyarov. Partida a intrat în prelungiri, unde Yelimay Semey părea scăpată în câștigătoare după golul de 2-1 reușit de Hrvoje Ilic, în minutul 96, din penalty. Alashkert a împins însă meciul la loviturile de departajare, după un autogol al stoperului Hibor Gabriel venit tocmai în minutul 120+1. Au fost nu mai puțin de 14 execuții la loviturile de departajare, unde Alashkert a ratat o singură dată și s-a impus cu 6-5, obținând astfel biletul pentru duelul cu CFR Cluj. Duelurile Alashkert - CFR Cluj se vor juca pe 23 iulie (turul, în Armenia) și 30 iulie (returul, în România).

CFR Cluj scapă de o deplasare infernală în Kazahstan CFR Cluj scapă astfel de o deplasare extrem de lungă în Kazahstan. Recent, președintele Iuliu Mureșan spunea că se teme de un duel cu FC Yelimay tocmai din acest motiv. "Problema va fi că o să avem o deplasare, care poate fi enorm de grea, în Kazahstan, la o distanță foarte mare. Dacă se califică echipa din Kazahstan (n.r - FC Yelimay), o să avem un zbor de 1.000 și ceva de kilometri numai intern, plus până la Astana, o distanță enormă. Să sperăm că se va califica Alashkert. Acolo am mai fost și distanța e cam la jumătate", spunea Iuliu Mureșan, în urmă cu trei săptămâni.

Cine este Alashkert, formație care le-a înfruntat în trecut pe CFR Cluj și FCSB Alashkert a încheiat pe locul 4 în ultimul sezon din Armenia. Formația din Erevan are patru titluri de campioană în palmares, ultimul fiind cucerit în 2021. Formația armeană are un lot estimat de Transfermarkt la doar 5,4 milioane de euro, de aproape patru ori mai puțin decât CFR Cluj. Alashkert este o mai veche cunoștință a lui CFR Cluj. Cele două s-au înfruntat și în sezonul 2018/2019 din Europa League, când ardelenii se impuneau clar, cu 7-0 la general, în turul 3 preliminar. Un sezon mai târziu, Alashkert o înfrunta și pe FCSB în turul 2 preliminar din Europa League. Armenii erau eliminați și atunci, după ce pierdeau meciul tur, 0-3, dar se impuneau la retur, 3-2.