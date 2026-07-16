FOTO Dramatic! CFR Cluj și-a aflat prima adversară din Conference League după 14 lovituri de departajare

Dramatic! CFR Cluj și-a aflat prima adversară din Conference League după 14 lovituri de departajare Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj va lua startul în turul 2 preliminar din Conference League, iar joi seară și-a aflat adversara, după duelul Yelimay Semey (Kazahstan) - Alashkert (Armenia).

TAGS:
CFR ClujAlashkertYelimay SemeyarmeniaKazahstan
Din articol

CFR Cluj va înfrunta Alashkert în turul 2 preliminar din Conference League

  • CFR Cluj va înfrunta formația Alashkert în turul 2 preliminar din Conference League. Armenii s-au calificat dramatic, după ce au trecut de Yelimay Semey (Kazahstan), scor 1-1 în tur, 1-1 la retur (2-2 d.p., 6-5 d.l.d.).

După 1-1 în partida tur din Armenia, echilibrul și suspansul s-au menținut și la retur. Alashkert a deschis scorul în minutul 4, prin Momo Toure, însă Yelimay Semey a restabilit rapid egalitatea, după șapte minute, prin Akmal Bakhtiyarov.

Partida a intrat în prelungiri, unde Yelimay Semey părea scăpată în câștigătoare după golul de 2-1 reușit de Hrvoje Ilic, în minutul 96, din penalty. Alashkert a împins însă meciul la loviturile de departajare, după un autogol al stoperului Hibor Gabriel venit tocmai în minutul 120+1.

Au fost nu mai puțin de 14 execuții la loviturile de departajare, unde Alashkert a ratat o singură dată și s-a impus cu 6-5, obținând astfel biletul pentru duelul cu CFR Cluj.

  • Duelurile Alashkert - CFR Cluj se vor juca pe 23 iulie (turul, în Armenia) și 30 iulie (returul, în România).

CFR Cluj scapă de o deplasare infernală în Kazahstan

CFR Cluj scapă astfel de o deplasare extrem de lungă în Kazahstan. Recent, președintele Iuliu Mureșan spunea că se teme de un duel cu FC Yelimay tocmai din acest motiv.

"Problema va fi că o să avem o deplasare, care poate fi enorm de grea, în Kazahstan, la o distanță foarte mare. Dacă se califică echipa din Kazahstan (n.r - FC Yelimay), o să avem un zbor de 1.000 și ceva de kilometri numai intern, plus până la Astana, o distanță enormă. Să sperăm că se va califica Alashkert. Acolo am mai fost și distanța e cam la jumătate", spunea Iuliu Mureșan, în urmă cu trei săptămâni.

Cine este Alashkert, formație care le-a înfruntat în trecut pe CFR Cluj și FCSB

Alashkert a încheiat pe locul 4 în ultimul sezon din Armenia. Formația din Erevan are patru titluri de campioană în palmares, ultimul fiind cucerit în 2021.

Formația armeană are un lot estimat de Transfermarkt la doar 5,4 milioane de euro, de aproape patru ori mai puțin decât CFR Cluj.

Alashkert este o mai veche cunoștință a lui CFR Cluj. Cele două s-au înfruntat și în sezonul 2018/2019 din Europa League, când ardelenii se impuneau clar, cu 7-0 la general, în turul 3 preliminar.

Un sezon mai târziu, Alashkert o înfrunta și pe FCSB în turul 2 preliminar din Europa League. Armenii erau eliminați și atunci, după ce pierdeau meciul tur, 0-3, dar se impuneau la retur, 3-2.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a primit de la un altul 50.000 de euro ca să-i aducă o mașină din Germania. Ce a urmat
Un bărbat din Bistrița-Năsăud a primit de la un altul 50.000 de euro ca să-i aducă o mașină din Germania. Ce a urmat
ULTIMELE STIRI
ACUM: U Cluj - Dinamo Kiev 0-0, în Europa League. Ardelenii, salvați de VAR și de bară în prima repriză
ACUM: U Cluj - Dinamo Kiev 0-0, în Europa League. Ardelenii, salvați de VAR și de bară în prima repriză
Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina
Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina
Cum a numit-o Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pe Rapid înaintea meciului direct
Cum a numit-o Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pe Rapid înaintea meciului direct
Pronosticul lui Emil Boc pentru „U” Cluj - Dinamo Kiev. Cum a fost surprins primarul pe stadion
Pronosticul lui Emil Boc pentru „U” Cluj - Dinamo Kiev. Cum a fost surprins primarul pe stadion
Andrei Coubiș, nici măcar rezervă în U Cluj - Dinamo Kiev! Care este explicația
Andrei Coubiș, nici măcar rezervă în U Cluj - Dinamo Kiev! Care este explicația
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Simona Halep se iubește cu "Regele Mezelurilor din Transilvania"! Miliardarul este cu 24 de ani mai în vârstă decât fosta mare tenismenă

Simona Halep se iubește cu "Regele Mezelurilor din Transilvania"! Miliardarul este cu 24 de ani mai în vârstă decât fosta mare tenismenă

Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"

Anunță transferul spectaculos al lui Ianis Hagi: "E unic! Cel mai bun din lume la capitolul ăsta"

Ultimul meci Spania - Argentina a fost anulat din cauza războiului din Iran

Ultimul meci Spania - Argentina a fost anulat din cauza războiului din Iran

Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”

Thomas Tuchel a oferit declarația serii după Anglia - Argentina 1-2: „Am zero regrete!”

Anglia - Argentina 1-2! Leo Messi face minuni și „La Albiceleste” joacă finala cu Spania

Anglia - Argentina 1-2! Leo Messi face minuni și „La Albiceleste” joacă finala cu Spania

FCSB, aproape de o mare lovitură! Au confirmat transferul, dar anunță: ”Este dezamăgire!”

FCSB, aproape de o mare lovitură! Au confirmat transferul, dar anunță: ”Este dezamăgire!”



Recomandarile redactiei
Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina
Jude Bellingham ”amenință” după meciul cu Argentina
ACUM: U Cluj - Dinamo Kiev 0-0, în Europa League. Ardelenii, salvați de VAR și de bară în prima repriză
ACUM: U Cluj - Dinamo Kiev 0-0, în Europa League. Ardelenii, salvați de VAR și de bară în prima repriză
Cum a numit-o Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pe Rapid înaintea meciului direct
Cum a numit-o Ovidiu Burcă, antrenorul lui Sepsi, pe Rapid înaintea meciului direct
Pronosticul lui Emil Boc pentru „U” Cluj - Dinamo Kiev. Cum a fost surprins primarul pe stadion
Pronosticul lui Emil Boc pentru „U” Cluj - Dinamo Kiev. Cum a fost surprins primarul pe stadion
Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit
Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga?! Gigi Becali a aflat cu cine s-a înțeles și a intervenit
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
VIDEO | Coman, reactie nervoasa dupa ce un fan i-a reprosat rezultatul cu Alashkert: "Sclavule!" Ce i-a spus suporterul
VIDEO | Coman, reactie nervoasa dupa ce un fan i-a reprosat rezultatul cu Alashkert: "Sclavule!" Ce i-a spus suporterul
FCSB 2-3 ALASHKERT | "Trebuie facuta o analiza, sa se decida cine merita sa ramana!" Jucatorul care vrea revolutie la FCSB: "Sa se faca selectie, ca nu e normal!"
FCSB 2-3 ALASHKERT | "Trebuie facuta o analiza, sa se decida cine merita sa ramana!" Jucatorul care vrea revolutie la FCSB: "Sa se faca selectie, ca nu e normal!"
Cu cine joacă CFR Cluj în Conference League: se poate adeveri scenariul sumbru pentru ardeleni!
Cu cine joacă CFR Cluj în Conference League: se poate adeveri scenariul sumbru pentru ardeleni!
Răzvan Burleanu a discutat mult cu "Burleanu al Armeniei", la meciul naționalei U21
Răzvan Burleanu a discutat mult cu "Burleanu al Armeniei", la meciul naționalei U21
CITESTE SI
Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

stirileprotv Reacția AUR după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu vrea ca partidul lui Simion să guverneze: „Vrea să conducă singur țara”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

stirileprotv SRI recrutează tineri din universități: 116 locuri disponibile la facultățile din țară. Ce condiții trebuie îndeplinite

AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

stirileprotv AUR s-a răzgândit și nu mai susține folosirea fondurilor din Pilonul II de pensii pentru industria de apărare. Cum a motivat

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!