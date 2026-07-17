Dan Petrescu crede că revelația sezonului va fi Corvinul Hunedoara

Liber de contract de aproape 11 luni, după plecarea de la CFR Cluj, Dan Petrescu a luat o pauză de la antrenorat pentru a-și rezolva problemele medicale. Tehnicianul a fost prezent vineri la meciul FC Voluntari - FC Botoșani 2-2, din Superliga.

La finalul jocului, Petrescu a vorbit și despre noul sezon din Superliga. Întrebat cine crede că va fi surpriza campionatului, antrenorul a răspuns scurt, fără a argumenta: "Corvinul".

Corvinul Hunedoara a revenit în Superliga după o pauză de 34 de ani. Echipa lui Florin Maxim va debuta cu un meci contra celor de la FK Csikszereda, luni, de la 18:30.

În ceea ce privește lupta la titlu, Petrescu crede că Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă.

"Cred că Craiova rămâne favorita, mai ales că a luat jucători buni .Tot timpul pleacă favorită echipa campioană, mai ales că ei s-au întărit", a mai spus Petrescu.