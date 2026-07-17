VIDEO "Cine va fi surpriza campionatului?" Dan Petrescu a rostit un singur nume

&quot;Cine va fi surpriza campionatului?&quot; Dan Petrescu a rostit un singur nume Superliga
SPORT.RO
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Dan Petrescu (58 de ani), cvintuplu campion al României a antrenor, și-a făcut din nou apariția în public după o pauză prelungită.

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Dan Petrescu crede că revelația sezonului va fi Corvinul Hunedoara

Liber de contract de aproape 11 luni, după plecarea de la CFR Cluj, Dan Petrescu a luat o pauză de la antrenorat pentru a-și rezolva problemele medicale. Tehnicianul a fost prezent vineri la meciul FC Voluntari - FC Botoșani 2-2, din Superliga.

La finalul jocului, Petrescu a vorbit și despre noul sezon din Superliga. Întrebat cine crede că va fi surpriza campionatului, antrenorul a răspuns scurt, fără a argumenta: "Corvinul".

Corvinul Hunedoara a revenit în Superliga după o pauză de 34 de ani. Echipa lui Florin Maxim va debuta cu un meci contra celor de la FK Csikszereda, luni, de la 18:30.

În ceea ce privește lupta la titlu, Petrescu crede că Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă.

"Cred că Craiova rămâne favorita, mai ales că a luat jucători buni .Tot timpul pleacă favorită echipa campioană, mai ales că ei s-au întărit", a mai spus Petrescu.

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Ce mutări a făcut Corvinul Hunedoara în această vară

Antrenor - Florin Maxim (confirmat)

Veniri - Mihajlo Ivancevic (Lyngby BK / gratis), Emmanuel Yeboah (Brondby / gratis), Renato Espinosa (Unirea Slobozia / gratis), Andrey Fabry (FCU Cluj / gratis), Mohammad Abualnadi (Selangor FC / gratis), Denis Hrezdac (UTA Arad / împrumutat), Adrian Frănculescu (CFR Cluj / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Flavius Iacob (UTA Arad), Andrei Mutuligă (CFR Simeria)

Plecări - Szabolcs Kilyen (FC Bihor / gratis), Ricardo Pădurariu (FCSB / împrumut expirat), Codruț Sandu (Rapid / împrumut expirat), Emmanuel Okoro (CFR Cluj / împrumut expirat), Muhammed Hayatu (CFR Cluj / împrumut expirat), Luca Bărbulescu (FC Dinamo / împrumut expirat)

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