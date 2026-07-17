Genoa se întărește înaintea startului noului sezon din Seria A și își propune să rămână în prima ligă din Italia.

Echipa lui Dan Șucu a încheiat sezonul trecut pe poziția a 16-a, la șapte „lungimi” de ultimul loc ce ducea în Serie B.

Jucătorul de 15 milioane de euro a semnat

Genoa a rezolvat împrumutul lui Hamed Traore de la Marseille, căruia francezii i-au setat o clauză de cumpărare de 10 milioane de euro, conform italienilor de la TMW.com.

Echipa patronată de Dan Șucu a anunțat oficial împrumutul extremei stânga de la Marseille.

„Este o bucurie să revin în Italia şi îi mulţumesc lui Genoa pentru această oportunitate. Sper să răsplătesc încrederea antrenorului, a colegilor mei şi a suporterilor”, a declarat Traore pentru site-ul oficial al clubului.

Hamed Traore a fost cumpărat de Bournemouth pentru aproximativ 26 de milioane de euro de la Sassuolo în 2023.

Atacantul ivorian a adunat 19 meciuri pentru Marseille și a reușit trei goluri și două assit-uri.

Jucătorul de 26 de ani este cotat la 15 milioane de euro, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.